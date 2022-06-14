入境檢疫明起放寬為3＋4！設「兩關卡」防BA.4、BA.5入侵
中央流行疫情指揮中心宣布，自6月15日零時起（以表定航班抵台時間計算），旅客入境居家檢疫天數全面放寬為「3＋4」，即3天居家檢疫、4天自主防疫。對於外界擔心這是否會讓BA.4、BA.5等新流行的病毒株入侵社區，副指揮官陳宗彥則表示會設下「2關卡」把關，一是登機前檢附48小時內PCR陰性證明，二是入境後進行唾液PCR採檢。
針對入境檢疫「3＋4」新制，指揮中心說明係以同一地點為原則，其中自主防疫與居家檢疫如果為不同地點（如：前3天於防疫旅館居家檢疫，後4天回家完成後續的自主防疫），應須經自主防疫所在地的地方政府同意，且後4天如在自宅或親友住所進行自主防疫，須符合一人一戶的原則。
而陳宗彥今日在防疫記者會上也再度強調，後4天自主防疫期間理論上非必要不得外出，若外出需要有2日內快篩陰證明，且全程配戴口罩及保持社交距離。
至於外界所擔心的BA.4、BA.5等新流行的病毒株入侵，醫療應變組副組長羅一鈞表示，比例上來說國內一定多少會出現感染新病毒株的確診者，但應該不至於立即對疫情造成太大影響。陳宗彥則解釋雖然入境檢疫放寬，但還是有設下「48小時內PCR陰性證明」以及「入境後唾液PCR採檢」兩大關卡，應該可以有效維護國內社區安全。（編輯：倪浩軒）
※【NOWnews 今日新聞
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