柯文哲批把公務員當作秀工具　苗博雅：是非不分顛倒黑白

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苗博雅指出，不知道為什麼柯文哲要做這樣認知作戰、帶風向的言詞，因為會議中大家在討論的，是公務資源是不是被濫用，公務員上班是否做政治打手問題的嚴肅問題，「昨天呈現的所有證據，已經證實了台北市政府根本就是螺絲掉滿地。」苗博雅說，議員幫忙把螺絲鎖緊，是在幫市長做好他沒做的工作，「結果現在市長來對我們這些議員生氣，我不知道這是不是見笑轉生氣。」
苗博雅強調，自己昨日請交通局的科長朗讀自己上班時間在網路上面做政治攻擊，攻擊他人的這樣的言詞，「這些都是這些公務員，在上班做的網路上的言論，如果請他們重新說一次，他們自己做過的事，算是羞辱，那當初被他們言詞羞辱的的這些人做何感想？」苗博雅直言，柯文哲自己在市府就會對公務員大小聲，甚至把下屬罵哭；在民眾黨開會時更用羞辱性言論去形容自己的下屬，「這些都是公開的事實，他自己做不好的事情，結果跑到議會裡來對議員生氣？認知作戰？扭曲事實？」
苗博雅說，幸好現在是網路的時代，所有的證據都在網路上公開的一清二楚，如果全國的民眾對此有疑問，只要再看一次還原現場的影片，就知道到底是誰講的是真的、誰講的是假的。「今天叫官員來到議會裡接受調查，就叫做作秀的工具？我覺得柯文哲市長這樣的說法已經是非不分、顛倒黑白。」
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