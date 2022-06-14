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柯文哲批把公務員當作秀工具　苗博雅：是非不分顛倒黑白

▲針對台北市長柯文哲批評把公務員作為作秀的工具，社民黨議員苗博雅14日隨即出面回應，表示柯已經是非不分、顛倒黑白。（圖／記者丁上程攝，2022.06.14）
▲針對台北市長柯文哲批評把公務員作為作秀的工具，社民黨議員苗博雅14日隨即出面回應，表示柯已經是非不分、顛倒黑白。（圖／記者丁上程攝，2022.06.14）

記者丁上程／台北報導

2022-06-14 15:00:10

台北市長柯文哲今（14）日下午進入議會進行專案報告前，特別臨時新增行程出面發表聲明，並以預先擬好的內容，批評昨日上午財政建設委員會召開的公務員網軍調查專案報告會議中，對公務員進行極盡訕笑辱罵，並直言公務員不是議員作秀的工具。對此有參與會議的社民黨議員苗博雅也隨即出面回應，表示現場完全沒人針對公務員「訕笑辱罵」，大家都是和平理性討論市政問題，直呼柯的說法根本是非不分、顛倒黑白。

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針對柯文哲的聲明，苗博雅在柯文哲離去後10分鐘左右，隨即現身接受媒體訪問。苗博雅表示，還原現場，她認為柯文哲的說法真的有認知作戰的嫌疑。「昨天開會全程，沒有任何一個議員，對這些公務員有任何訕笑羞辱的言詞，完全沒有。」苗博雅說，大家是非常平和理性地在討論重要的市政問題，所以柯文哲市長說議員訕笑羞辱公務員，這個是完全扭曲跟虛構的事，「網路上影片都在，大家可以自己去查證。」

苗博雅指出，不知道為什麼柯文哲要做這樣認知作戰、帶風向的言詞，因為會議中大家在討論的，是公務資源是不是被濫用，公務員上班是否做政治打手問題的嚴肅問題，「昨天呈現的所有證據，已經證實了台北市政府根本就是螺絲掉滿地。」苗博雅說，議員幫忙把螺絲鎖緊，是在幫市長做好他沒做的工作，「結果現在市長來對我們這些議員生氣，我不知道這是不是見笑轉生氣。」

苗博雅強調，自己昨日請交通局的科長朗讀自己上班時間在網路上面做政治攻擊，攻擊他人的這樣的言詞，「這些都是這些公務員，在上班做的網路上的言論，如果請他們重新說一次，他們自己做過的事，算是羞辱，那當初被他們言詞羞辱的的這些人做何感想？」苗博雅直言，柯文哲自己在市府就會對公務員大小聲，甚至把下屬罵哭；在民眾黨開會時更用羞辱性言論去形容自己的下屬，「這些都是公開的事實，他自己做不好的事情，結果跑到議會裡來對議員生氣？認知作戰？扭曲事實？」

苗博雅說，幸好現在是網路的時代，所有的證據都在網路上公開的一清二楚，如果全國的民眾對此有疑問，只要再看一次還原現場的影片，就知道到底是誰講的是真的、誰講的是假的。「今天叫官員來到議會裡接受調查，就叫做作秀的工具？我覺得柯文哲市長這樣的說法已經是非不分、顛倒黑白。」

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