名家論壇》黎榮章／朱立倫喊親美　有幫國民黨加到分？

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事實上，朱立倫去年競選主席的過程，就是國民黨內「親美反中」、「親中反美」的路線之爭，朱立倫的參選宣言就開宗明義強調「台灣需加強與美日兩國友好關係」，而朱立倫最有力的競爭者，是被視為統派的學者張亞中；張亞中甚至宣示，自己當選後，國民黨要與對岸簽署和平備忘錄。
朱立倫最後擊退張亞中，讓急統派受挫，朱則持續強調國民黨屬民主同盟的一員，盼能洗刷親中標籤。但觀察朱立倫回鍋黨主席以來，他與美國相關話題的網路聲量佔比，除了今年3月俄烏戰爭爆發聲量有11%，其他都在10%以下；這個月才有顯著提升，以朱立倫6月份的聲量比例觀察，他與美國相關的話題聲量佔了38%，畢竟，黨主席之爭是國民黨內事務，可以說朱的外交立場，是一直到近日透過「訪美」這樣的時紀舉動，才正式進入大眾視野、被眾人知曉。
朱立倫的外交立場講得明確，網友如何評價？分析網友對於朱立倫訪美的相關文章底下的留言內容，透過類聚分析得知主要意見有二，首先是「認為美國人不會理朱」聲量比例佔36%，其次還有「質疑朱立倫雙重標準」，認為國民黨過去在美豬、軍售、台海局勢等議題不斷批美、質疑美國，如今又要親美，乃是雙重標準，這樣的意見佔24%。
除了前述兩大主流意見外，還有其他類型的評論包括「認為AIT早就摸透朱立倫底細」佔8%、「批評國民黨欺負台灣人民」佔8%、「認為92共識就是沒有共識」3%、「認為民進黨的台美關係比較厲害」佔2%等。
網友回文風向顯示，國民黨近年給外界的「親中」印象太深，而國民黨作為在野黨，為監督執政所提出的批評、杯葛，也在民進黨推波助瀾下，被詮釋為「疑美」、「反美」，這樣的印象一時間難以扭轉，非朱立倫去趟美國就能改變。
在美中兩強角力的全球政治環境下，維持中立已越來越困難，選邊站則成為審時度勢的務實作法；台灣無法自外於國際社會，在重要國際事件發生時，國內各主要政黨都需要表達立場，國民黨想撕下親中標籤，需得把握機會，透過一次次論述，重塑政黨輪廓，民意是否買單，就靠朱立倫和國民黨的持續努力。
●作者：黎榮章／ Quickseek輿情大數據創辦人
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