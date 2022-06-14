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藍重挫陳時中、影響民進黨？綠營：眼中只有選舉

▲民進黨發言人黃世杰指出，在野黨眼中只有選舉考量和政治操作。（資料圖／民進黨提供）
▲民進黨發言人黃世杰指出，在野黨眼中只有選舉考量和政治操作。（資料圖／民進黨提供）

記者王敏旭／台北報導

2022-06-14 15:32:32

國民黨近期針對疫情問題接連砲打疫情指揮中心指揮官陳時中，有藍營人士指出，在國民黨監督下，疫情不僅重挫陳時中，也連帶影響民進黨。民進黨發言人黃世杰今（14）日表示，看出在野黨違背人性和毫無同理心，眼中只有選舉考量和政治操作，無視疫情及台灣人民的健康。

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黃世杰指出，疫情肆虐2年多以來，指揮中心和防疫人員不眠不休堅守崗位，做好防疫指引宣導、將防疫的物資用藥備量到位，許多人犧牲了家庭生活，就為了守住疫情，讓民眾不用過封城的生活，目前逐步邁向後疫情新生活。

黃世杰說，反觀在疫情期間，在野黨卻不斷假藉疫情攻擊指揮中心，從口罩、疫苗到快篩和用藥進行一系列操作，目的只是為了轟垮指揮中心和陳時中、打擊民進黨。

黃世杰表示，在陳時中確診後更是用戲謔方式來評論，這種謬論如此沒同理心，並不是良善社會的該有樣態，更不是大家樂見的風氣。從新北市長侯友宜嘲諷陳時中確診，到現在藍營說法，看得出在野黨只有選舉考量和政治操作。

黃世杰指出，民進黨作為執政黨，知道現在國人關心疫情變化，防疫是目前最為優先的工作。民進黨會依照既定時程，推出最合適的人選，目前一切以防疫為最優先，希望各界不要做過多猜想、臆測。

黃世杰也呼籲，疫情當前，朝野各黨現階段最重要的就是防疫工作，指揮中心成員確診，應多給予關懷、少一點口水，而不是將其作為政治操作的話題。希望朝野之間多一點人性，少一點政治謀算，台灣的防疫才能更穩固。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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