藍重挫陳時中、影響民進黨？綠營：眼中只有選舉

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黃世杰說，反觀在疫情期間，在野黨卻不斷假藉疫情攻擊指揮中心，從口罩、疫苗到快篩和用藥進行一系列操作，目的只是為了轟垮指揮中心和陳時中、打擊民進黨。
黃世杰表示，在陳時中確診後更是用戲謔方式來評論，這種謬論如此沒同理心，並不是良善社會的該有樣態，更不是大家樂見的風氣。從新北市長侯友宜嘲諷陳時中確診，到現在藍營說法，看得出在野黨只有選舉考量和政治操作。
黃世杰指出，民進黨作為執政黨，知道現在國人關心疫情變化，防疫是目前最為優先的工作。民進黨會依照既定時程，推出最合適的人選，目前一切以防疫為最優先，希望各界不要做過多猜想、臆測。
黃世杰也呼籲，疫情當前，朝野各黨現階段最重要的就是防疫工作，指揮中心成員確診，應多給予關懷、少一點口水，而不是將其作為政治操作的話題。希望朝野之間多一點人性，少一點政治謀算，台灣的防疫才能更穩固。
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