政院函告中市訂校園午餐用國產肉無效　議員批危害健康

「臺中市學校午餐自治條例」規定學校午餐須使用國產肉及製品， (9) 日遭行政院函告有關「不得使用肉品原料來源非國產之各式肉類加工品」等部分規定，違憲無效。台中市議會國民黨團今 (14) 日召開「校園食安不能打折」記者會表示，中央此舉不只嚴重傷害地方自治權，等同打開萊豬進入校園的大門，徒增下一代的健康風險，謀害孩子的健康權。

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議會國民黨團書記長吳瓊華指出，議會要求市府自治條例參考教育部的契約範本，規定業者使用國產品。沒想到行政院粗暴函示相關條文無效，無疑是為萊豬進校園開大門「愛用國貨難道不對嗎？」

執行長黃健豪指出，教育部要求各校午餐合約規範，要求一定要使用國產品，不然就記點、開罰。他想不通台中市的自治條例卻被宣告無效？行政院要向市民說清楚「學校到底要不要強制要求用國產豬肉」還是行政院準備開放校園使用非國產豬肉呢？

議員李中說， 2021 年黨團議員共同連署，要求市政府修訂學校營養午餐自治條例，這是重視學童營養午餐健康的展現，當時在法規委員會討論時，民進黨議員表達若要禁用加工品茲事體大，而國產豬肉已禁止使用萊克多巴胺，國人選國產豬肉方面意願較高，只要條文寫限用國產豬肉就可以了。

議會二讀會、三讀會也都認同相同觀點，所有議員不分黨派都支持這樣的法條修訂，而中央政府這個作為，完全不尊重地方自治放，似乎就是要強迫學童吃萊豬。

議員陳政顯表示，現在的中央政府執政就是要民眾自求多福，連未來國家的棟梁都不放過，本來有毒的萊豬就不應該要讓民眾吃，民進黨政府為了國際利益犧牲國民健康，現在連學童安全都棄守。呼籲台中市民進黨議員，請妳們的中央政府不要再惡搞，疫情都搞得這麼亂了，不要再來危害學童的健康。

張廖乃綸與張瀞分議員表示，教育部 2020 年修訂外訂盒餐契約範本，並要求全國縣市全面換約，台中市當時也都換約成功，如果廠商沒有使用國產就會違規，現在行政院卻又來函說違憲，這合約究竟要不要遵守？孩童健康不能打折，請教育部一定要硬起來、堅決表態。

議員楊正中說，台中市為了保護學童營養午餐安全，免於吃到含有萊克多巴胺的豬肉，所以修訂自治條例，沒想到竟落得和管制生煤、食安自治條例一樣的下場，中央集權惡搞法制。當教育部用 3 章 1Q 要求廠商使用國產豬肉且領有補助時，難不成這也都違憲了？行政院有義務向家長與國人交代清楚。

對此，民進黨團表示，針對臺中市制定午餐自治條例，行政院函告內容很清楚，說明食品安全衛生管制的標準，需要全國一致，統一由中央教育部統整律定。因此，撤銷地方所制定的自治條例毫無雙標疑慮，更沒有校園食安打折的問題。