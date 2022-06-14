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雞排妹自爆「被整壞了」！醫美診所怒提告　最終結果出爐

▲藝人鄭采勻（改名前鄭家純）「雞排妹」PO文指出，自己整形被整壞了，因此遭到醫美診所提告。（圖／翻攝鄭采勻臉書）
▲藝人鄭采勻（改名前鄭家純）「雞排妹」PO文指出，自己整形被整壞了，因此遭到醫美診所提告。（圖／翻攝鄭采勻臉書）

編輯中心/綜合報導

2022-06-14 15:48:37

藝人鄭采勻（改名前鄭家純）「雞排妹」剛出道時，曾與高雄某醫美診所合作，由診所提供免費抽脂手術，換取代言，然而多年之後，雞排妹卻發文稱「整壞了，導致事後又找了信任的醫美二次補救」，還引用多名網友針對該診所的負評佐證，因此被該診所一狀告上法院，高雄地檢署今天(14日)偵結，認定雞排妹的貼文僅分享自身經驗，屬「可受公評之事」，處以不起訴處分。

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據了解，2020年12月23日，雞排妹在臉書分享一張僅穿內衣、內褲的露背照，並寫下「我的大腿做過兩次抽脂手術，因為18歲時，在某醫美診所做壞了，導致要找信任的醫美做第二次補救」。

▲雞排妹表示「我的大腿做過兩次抽脂手術，因為18歲時在元和雅做壞了，導致她要找信任的醫美做第二次補救」。（圖／翻攝鄭家純臉書）
▲雞排妹表示「我的大腿做過兩次抽脂手術，因為18歲時做壞了，導致要找信任的醫美做第二次補救」。（圖／翻攝鄭采勻臉書）
不料貼文一出，立刻引來許多網友表示，過去也曾在同家診所有過不愉快的消費經驗，甚至爆料，有的男諮詢師還會偷看女客人術前裸照，事後這些內容也都被雞排妹轉貼在臉書粉專，還特別加註「苦主之一」。

▲另外也有網友向雞排妹表示，自己也是該診所的受害者。（圖／翻攝鄭家純臉書）
▲另外也有網友向雞排妹表示，自己也是該診所的受害者。（圖／翻攝鄭家純臉書）
醫美診所發現後，遂對雞排妹提出妨害名譽的告訴，並求償300萬元。同時指出2012年8月，雞排妹推出個人寫真集後，還在書中標註「感謝xxx診所！好喜歡現在的自己啊！」質疑所謂的「整壞了」，根本是子虛烏有之事。

雞排妹對此則表示，在寫真集中提到診所，是因為要感謝他們購買她的寫真集，另外貼文內容全部都是在陳述事實，同時指出，身為擁有話語權的公眾人物，她轉貼的內容都是為了幫助患者爭取權益。

案經高雄地檢署偵查，認定雞排妹雖在網路上使用負面言語，但其所說的都是基於她個人經驗，未逾越「合理評論原則」範疇，另外，整形好壞都屬個人主觀想法，消費後好評、負評也都屬正常，該診型整所有相當知名度、觀摩，對於整形技術、客戶隱私等議題，屬可受公評之事，因此對於本案處以不起訴處分。（編輯：陳苾暐）

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