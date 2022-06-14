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「南得極品」直送你家 台南農產專區3.0啓動

▲正值芒果產季，台南市長黃偉哲及農業局長李建裕歡迎大家多食用台南香甜芒果（圖／台南市農業局提供）
▲正值芒果產季，台南市長黃偉哲及農業局長李建裕歡迎大家多食用台南香甜芒果（圖／台南市農業局提供）

記者林怡孜/台南報導

2022-06-14 15:46:24

長達2年多的Covid-19疫情，讓民眾漸少出門習慣，轉而藉由網路電商平台進行購物。台南為全台第一個在疫情前就開始媒合農家與電商通路進行合作的縣市，今(14)日再度啟動「台南農產上架電商平台3.0」計畫，今年串連愛上新鮮、有好物、MOMO購物網、遠傳friDay購物、PChome線上購物、鮮拾PICK UP yahoo!購物中心、生活市集、蝦皮17家電商分別上架，透過網路多元行銷為台南農產再創銷售佳績。

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台南市長黃偉哲於記者會表示，台南農產幅員寬廣，為各項農特產品媒合不同的銷售通路與管道，一直是南市政府持續努力的工作，期望「台南農產上架電商平台3.0」，能讓台南更多農特產品延伸出更多的產品面向及行銷管道，以達到幫助農民的目的。


農業局長李建裕表示，去年度「台南農產網路多元行銷計畫」使用了30噸的鳳梨，在鳳梨冷凍切果品項中共賣出 45,000份；而同樣將芒果剖半、再進行加工製成冰棒的芒果冰也銷售了約40,000支，而使用了約20,000(6)的芒果、文旦也賣出約15,000(1.3)。哈密瓜則在今年5月共賣出了2500顆的成績（每顆約1公斤、總計約2.5噸），較去年的500顆銷售數字成長了4倍，成績傲人。台南農產透過線上平台推廣販售，更延續去年模式設置「台南農產專區」，區隔出台南與其他縣市的農特產品，並增加搜尋與購買便利性，提升消費者對台南農產之印象。

    

電商代表之一愛上新鮮執行長張佑承表示，近2年來消費者轉向購買已經完成截切、或是拆封即食的冷凍鮮果比例越來越高，目前正針對冷凍鮮果和鮮果飲料的產品進行市場測試，順利的話將可在「台南農產專區」中，推出屬於台南口味的急速冷凍鮮果盒及鮮果汁，為消費者帶來更便利的產品。

▲（左起）農業局長李建裕、台南市長黃偉哲、愛上新鮮執行長張佑承、農糧署南區分署秘書游淑敏、鹽水區農會總幹事邱子軒、麻豆柚農林譽澄、台南市議員沈震東、立委林俊憲特助王世運於記者會合影（圖／記者林怡孜攝，2022,06,14）
▲（左起）農業局長李建裕、台南市長黃偉哲、愛上新鮮執行長張佑承、農糧署南區分署秘書游淑敏、鹽水區農會總幹事邱子軒、麻豆柚農林譽澄、台南市議員沈震東、立委林俊憲特助王世運於記者會合影（圖／記者林怡孜攝，2022,06,14）
鹽水區農會總幹事邱子軒表示，今年的「台南農產上架電商平台3.0」計畫，由原先在電商上動態及平面式的廣告、將進一步推出由網紅分享食用心得與揪團、名人/藝人進行在地分享及揪團以及美食節目食尚玩家網路平台的曝光與銷售，讓消費者可以透過更輕鬆及更多元的方式來認識及購買台南的優質農產品！而消費者購買後的取貨方式除了直送到家以外，針對不想讓家中資料曝光、或是家中沒有管理員代收的民眾來說、還可以選擇全家及7-11便利商店進行取貨，便利性也大大的提升！


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