COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

今日最聚焦／出國旅遊確診怎辦？自由行、跟團方法大不同

▲出國旅遊染疫怎麼辦？專家今（14）日表示，投保、跟團、了解求助管道，有助降低風險。示意圖。（圖／Klook提供）
▲出國旅遊染疫怎麼辦？專家今（14）日表示，投保、跟團、了解求助管道，有助降低風險。示意圖。（圖／Klook提供）

記者李琦瑋／台北報導

2022-06-15 10:00:00

我國邊境管制逐漸鬆綁，指揮中心指揮官陳時中日前也鬆口，今年9月有望開放出國旅遊，不少民眾期待出國旅遊，另一方面卻又擔心在海外染疫，人生地不熟該怎麼辦？創新旅行社董事長李奇嶽今（14）日接受《NOWnews今日新聞》採訪時表示，行前投保海外醫療險、跟團出國、了解當地求助管道，都能降低染疫後處理的風險。

我是廣告 請繼續往下閱讀
李奇嶽指出，在後疫情時代出國旅行，不論是歸國、旅行途中都會遇到確診、發病，或在登機前驗出陽性的風險，變成需在當地治療、就醫、隔離等，等到痊癒之後才能搭機，若是輕症需在當地旅館接受治療、若嚴重得住院，民眾應認知到疫後旅遊的風險、旅行成本、時間跟金錢成本都會提高。

他提到，這些顧慮當然會影響民眾出國旅遊意願，但隨著疫苗施打率普及、國外逐漸與病毒共存，相信這些憂慮會慢慢降低、大眾會恢復正常生活，但風險意識還是要有，建議民眾出國前投保海外旅遊醫療保險，如此，在海外確診時，相關醫藥費用能獲得支付，有助分散風險，並呼籲保險公司針對這部分，規劃適合的保單因應，增加民眾出國意願。

李奇嶽表示，後疫情時代出國，民眾選擇跟團出遊能降低確診處理的風險，因為旅行社會提供所有必要協助，包括就醫、滯留安排跟處理。若屬輕症，旅行社、當地旅館、導遊等會協助旅客就醫、或安排滯留隔離相關的食宿照料，若屬中重症需在當地住院治療，旅行社也會安排台灣家屬趕赴當地協助處理；若遇到個人疾病需慣用藥物，當地找不到時，旅行社也會安排從台灣緊急寄送；當旅客確診遇到語言不通、對當地法令規章不理解時，也能尋求當地旅行社、導遊的協助，會較容易掌握當地情況。

若出國旅遊是自由行、探親、商貿活動等，自己獨身在海外確診，該怎麼辦？李奇嶽指出，外交部設有「旅外國人急難救助全球免付費專線電話」800-0885-0885，由專人24小時輪值接聽，以及各地都有我國駐外辦事處、僑委會也成立上百個海外急難救助協會等，皆能提供旅客協助。

李奇嶽認為，這個病毒不會馬上消失，在疫情還存在的時候出國旅遊仍有風險，民眾跟隨旅行社的旅行團出遊，各方面風險較低，因為旅行服務商會幫忙打理所有事情、相關應變機制較完整；若是自行出遊，就必須多做功課與配套，包括投保較好的海外醫療保險，若中重症需住院，會遇到家屬趕赴當地的問題，並了解當地哪些機構可以給予必要協助。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

各國鬆綁邊境「9月有望組團出國」？陳時中：有可能性

疫情有望9月「完全平息」！李秉穎喊話：考慮鬆綁邊境

暑假就能出國？國外旅遊有望提早　陳時中：努力加快腳步

開放邊境做準備！簡化出國手續　線上申辦護照系統今啟用

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

這場世紀官司您站哪一邊？

支持強尼戴普：一直相信他是無辜的
支持安柏赫德：兩性平權走回頭路
78.68%21.32%
2022-06-02-2022-06-08
《原子少年》滿滿高顏值、實力派，誰是你最愛的人氣王？

《原子少年》滿滿高顏值、實力派，誰是你最愛的人氣王？

繼續作答
即時
推薦閱讀