今日最聚焦／出國旅遊確診怎辦？自由行、跟團方法大不同

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他提到，這些顧慮當然會影響民眾出國旅遊意願，但隨著疫苗施打率普及、國外逐漸與病毒共存，相信這些憂慮會慢慢降低、大眾會恢復正常生活，但風險意識還是要有，建議民眾出國前投保海外旅遊醫療保險，如此，在海外確診時，相關醫藥費用能獲得支付，有助分散風險，並呼籲保險公司針對這部分，規劃適合的保單因應，增加民眾出國意願。
李奇嶽表示，後疫情時代出國，民眾選擇跟團出遊能降低確診處理的風險，因為旅行社會提供所有必要協助，包括就醫、滯留安排跟處理。若屬輕症，旅行社、當地旅館、導遊等會協助旅客就醫、或安排滯留隔離相關的食宿照料，若屬中重症需在當地住院治療，旅行社也會安排台灣家屬趕赴當地協助處理；若遇到個人疾病需慣用藥物，當地找不到時，旅行社也會安排從台灣緊急寄送；當旅客確診遇到語言不通、對當地法令規章不理解時，也能尋求當地旅行社、導遊的協助，會較容易掌握當地情況。
若出國旅遊是自由行、探親、商貿活動等，自己獨身在海外確診，該怎麼辦？李奇嶽指出，外交部設有「旅外國人急難救助全球免付費專線電話」800-0885-0885，由專人24小時輪值接聽，以及各地都有我國駐外辦事處、僑委會也成立上百個海外急難救助協會等，皆能提供旅客協助。
李奇嶽認為，這個病毒不會馬上消失，在疫情還存在的時候出國旅遊仍有風險，民眾跟隨旅行社的旅行團出遊，各方面風險較低，因為旅行服務商會幫忙打理所有事情、相關應變機制較完整；若是自行出遊，就必須多做功課與配套，包括投保較好的海外醫療保險，若中重症需住院，會遇到家屬趕赴當地的問題，並了解當地哪些機構可以給予必要協助。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。