響應全國器官捐贈 中醫大新竹附醫醫護器而不捨

為響應111年器官捐贈宣導週系列活動，中國醫藥大學新竹附設醫院舉辦「器而不捨 勤溝通，打破沉默說 I Do」宣導活動，院長陳自諒表示，器官捐贈是另外一種生命延續，大愛的展現，希望可以藉由本次宣導週活動，讓社會大眾重視器官捐贈，同時也向過去捐贈器官者致敬。與會的新竹縣衛生局醫政科長余福信以及新竹市議會議長室主任李吳喜等貴賓，肯定院方舉辦活動，歡迎鄉親一同參與。
院長陳自諒指出，同意器官捐贈雖然是個人表達意願的行為，但有時意願者生前同意器捐，實際上可能會因為家人或親友的理念、看法不同或對意願者的不捨而無法執行。依衛福部規定，年滿20歲可自行簽署器捐同意書，未滿20歲者則必須要法定代理人的同意及簽章，但鼓勵所有意願的簽卡人，及早與家人溝通對於器官捐贈的看法與意願，除了可以減少對家人的衝擊，也有助於家人配合完成個人的心願，千萬別讓器捐的愛，因為少了溝通而止步。
社工室闕昀珮組長表示，曾經有一位年輕的女生，因為意外墜樓腦死，他的朋友和醫療團隊提起個案有器官捐贈的意願，但他的父母表示曾未聽女兒提起器捐的想法，不捨得讓女兒器捐，最後醫療團隊在從衛福部安寧療護及器官捐贈意願註記系統中，確認年輕女孩曾在多年前就已經簽署器官捐贈同意書，父母看後雖很不捨女兒的離開，但決定尊重女兒的決定，把女兒的愛心給需要的人。
目前愈來愈多的民眾能接受器官捐贈的理念，器官捐贈簽卡人有些是年紀較大的長輩，他們認為如果自己的器官還可以救一個人甚至一個家，是一個很棒的事；也有年滿二十歲的年輕簽卡人，詢問為什麼有意願簽卡，也認為這是一件很有意義的事。
中國醫藥大學新竹附設醫院自成立以來，致力於推行器官捐贈簽署及宣導，透過一系列的表演及有獎徵答活動，讓民眾加深對於器官捐贈的知識，宣導週期間也會1樓大廳設立攤位，由本院專業的志工提供諮詢及民眾簽署服務，活動一直到6月17日。