高市今新增9598例　陳其邁：已有30多萬高雄市民確診

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潘炤穎表示，截今天為止高雄市總計30多萬例確診個案，整體盛行率11.22%。分析確診個案年齡層疫苗涵蓋率和盛行率，50-64歲以及65歲以上年齡層，其中50至64歲超過2成，今天有1945人染疫。顯示這個年齡層暴露於特定、不特定風險的狀況高，民眾還是需注意人潮密集處的活動。
目前高雄盛行率也是群體免疫開始發揮的狀況，截自今天，50至64歲、65歲以上這兩個年齡層的盛行率都低於10%，低於高雄整體盛行率，因此確診人數都偏高。所有年齡層以0至4歲的盛行率14.72%最多，目前有9萬3389人確診。
潘炤穎也指出，高雄市65歲以上高齡第3劑覆蓋率74.5%，在六都中跟台中差不多，比台北、新北跟台南略高，政策是鼓勵長者接種，並且有催種，便利性獎勵措施也有，包括65歲以上大型接種站設站，行動不便到宅接種，免費計程車方便出門等，這是高雄對於高齡長者疫苗接種率提升的直接且具體的做法。
衛生局長黃志中表示，目前高市專責病房有2288床，專責病房空床數有1108床，空床率48.6%。目前有6萬6650人確診進行居家照護，占確診個案數97.7%，目前有1143人住院治療。黃志中也指出，全國有5364人在機構中隔離治療，高市長照機構目前有516人在機構內隔離安置，有492人看診後醫師開立抗病毒藥物，投藥率達95%，高於全國86%。
陳其邁也表示，據國外統計顯示，若有施打追加劑，或曾感染過BA.2，相對保護力較好，簡單來說，施打疫苗仍對不同的變異株有保護效果。
陳其邁也說，病毒變異速度快，流行期間，不同病毒株造成另一波感染，像是過去Alpha、Delta到Omicorn、BA.1、BA.2到BA.4，這會是新的常態。以台灣平均盛行率12.53%，與其他國家比較仍相對低，這也讓台灣面臨如何恢復國際往來的課題，因此中央宣布，15日起入境居家檢疫放寬為3+4，但提醒民眾，以入住一人一戶的居檢所或入住防疫旅館為標的。
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