高溫乾旱頻傳！加州「45.5度」飆破紀錄 美西迎來野火年
全球氣候變遷導致氣候災害衍生的危機愈發頻繁，在美國西部的野火時間更是一年比一年還要異常的早，野火的發生頻率也越來越高，繼上週末美國加州創下攝氏45度高溫紀錄後，洛杉磯更爆發一場失控的森林野火，數千人被迫撤離；多地氣象單位預測，接下來的四至六個月美西各地都將持續面對野火威脅。
美國西南部受到連續乾旱與高溫影響，野火的發生頻率與影響範圍也逐年提升，在本月9日洛杉磯的年度消防大會當中，來自美國各地消防單位與不少氣候專家皆表示，今年的植披乾燥程度遠勝以往，水分較2016年同時期少了40%，還有與會的消防人員表示這是他們消防生涯中植披最乾的一年。
上周末南加州棕櫚泉（Palm Springs）高溫飆破攝氏45度紀錄，導致森林野火在乾旱地帶爆發，南加州萊特伍德（Wrightwood）社區的數千居民在當局協助下被迫撤離，然而被焚毀的數百公頃林地在超過200名消防員的辛苦救火下，火勢仍只控制了5%，極度乾燥和易燃的植坡與強風助燃下，熊熊野火仍將持續延燒。
根據美國國家氣象局（U.S. National Weather Service）警告，今年乾旱的美西各地都有火災危險，光是去年加州毀於野火的面積就達250萬英畝，而今年才剛過一半就發生2000多場大小火災，超過1萬1000英畝的土地遭到焚火，加州橘郡消防局局長芬尼西（Brian Fennessy）甚至悲觀預測，2022年接下來的四至六個月都將持續面對野火威脅。