咳到肺要掉出來　確診「類肉瘤」搞鬼

台中30歲王先生從事工廠作業員，長期暴露在有害的粉塵煙霧中，近期出現反覆咳嗽症狀，原以為是小感冒而不以為意，但症狀逐漸加劇，一度感覺「肺快要咳出來」，雖曾在外院使用氣喘藥物仍不見改善，所幸轉院後不斷抽絲剝繭，終於確診為「類肉瘤」，藉由藥物治療後症狀大幅改善，不再酷酷嗽。

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亞洲大學附屬醫院胸腔內科主治醫師陳鈴宜表示，患者就醫時咳嗽症狀十分劇烈，甚至門診時，「才講沒幾句話，就又咳好幾聲」，偶爾還會伴隨胸悶以及呼吸喘等情形，但特別的是，患者除了咳嗽以外，並沒有濃痰、發燒、流鼻水、疲累或食慾下降等一般常見的呼道感染症狀。

此外肺功能檢查也無氣喘情形，胸腔x光雖沒有明顯肺炎，但縱膈腔與雙側肺門淋巴卻出現明顯腫大，旋即安排淋巴切片，確診為類肉瘤。

陳鈴宜說明，類肉瘤是一種慢性全身性的肉芽腫疾病，目前致病的機轉原因不明確，發炎細胞會在人體不同器官聚集成一團，而形成肉芽腫組織，影響該器官正常功能，常見發生在肺部、皮膚、關節、肌肉、眼結膜、腦部等部位，好發於20-40歲的年輕人，90%患者會出現咳嗽、胸悶、呼吸喘等症狀，因此很容易被視為一般呼吸道感染治療，讓患者走了不少冤枉路。

陳鈴宜進一步說，要揪出類肉瘤，除了觀察臨床症狀外，若胸部x光中呈現明顯的縱膈腔與雙側肺門淋巴結腫大，就必須透過胸部電腦斷層及淋巴結切片檢查，同時排除肺結核、淋巴瘤等可能的疾病，才能藉此揪出真正病灶。

後續治療部分，必須根據影響的器官範圍，使用局部或全身性的藥物治療，大多數的患者對於類固醇反應良好，能夠在一年內逐步減少使用藥物，像是王姓患者，在經過藥物治療後，淋巴結腫大情形有所改善，症狀也逐漸緩解，後續只要在門診定期追蹤即可。