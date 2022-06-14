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經肛門全直腸繫膜切除手術，中、低位直腸癌病人新選擇

▲奇美醫學中心大腸直腸外科主治醫師周家麟表示，中、低位直腸癌病人新選擇經肛門全直腸繫膜切除高階微創手術，讓70歲伯伯成功「切癌保肛」（圖／記者林怡孜攝，2022,06,14）
▲奇美醫學中心大腸直腸外科主治醫師周家麟表示，中、低位直腸癌病人新選擇經肛門全直腸繫膜切除高階微創手術，讓70歲伯伯成功「切癌保肛」（圖／記者林怡孜攝，2022,06,14）

記者林怡孜/台南報導

2022-06-14 16:21:54

70歲男性因解血便前往大腸直腸外科門診求診，經肛門指診後發現離肛門口兩個指節處有個腫瘤硬塊，大腸鏡切片檢查診斷為「低位直腸癌」。病人先接受同步化學放射治療，再接受手術切除治療，但擔心肛門須切除而終生需藉由永久性腸造口排便，讓他畏懼手術治療。後經醫師建議選擇經肛門全直腸繫膜切除高階微創手術，不僅徹底切除罹癌腸段，並且完整保留肛門，術後恢復良好，持續追蹤。

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奇美醫學中心大腸直腸外科主治醫師周家麟表示，直腸位於骨盆腔深處，左、右、後方皆由骨頭包圍，前方又有生殖泌尿器官，而腹腔鏡微創手術以器械取代醫師的眼和手，能夠深入腹腔來施行精細手術，然而中低位直腸癌受限於骨盆腔及器械的因素，要以腹腔鏡做到直腸繫膜全切手術有相當難度，尤其若是男性、肥胖、骨盆腔窄小或腫瘤太大的病人，會因為手術空間侷促受限，無法保有安全的遠端切除距離，有相當高的比例需要轉換成開腹手術局部復發率較高。


為了讓中、低位直腸癌病患增加保留肛門的機率，奇美醫學中心於2016年引進最新「經肛門全直腸繫膜切除手術(TaTME)」，與原本的腹腔鏡微創手術結合，除腹部傷口外，也從肛門處裝設另一組腹腔鏡，藉由從腹部端及肛門端進行手術，達到腫瘤腸段切除，至今(2022)05月底止已成功完成40例。


周家麟說明，經肛門執行全直腸繫膜切除手術可以直接看清楚腫瘤組織，除了更有把握界定足夠的安全距離外，病人也得以保留更多的直腸，增加保留肛門或排便功能的機率。總結來說，經肛門全直腸繫膜切除合併腹腔鏡微創手術經肛門全直腸繫膜切除手術(TaTME)，適用在中低位直腸癌的病人，讓腫瘤能夠被看得更清楚，減少組織損傷，能夠得到更足夠的腫瘤遠端切除安全距離，也增加了病人保留肛門的機會，但此類手術未必適合每一位病人，因此手術前應諮詢醫師專業意見並經詳細評估來決定。

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