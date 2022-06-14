經肛門全直腸繫膜切除手術，中、低位直腸癌病人新選擇

70 歲男性因解血便前往大腸直腸外科門診求診，經肛門指診後發現離肛門口兩個指節處有個腫瘤硬塊，大腸鏡切片檢查診斷為「低位直腸癌」。病人先接受同步化學放射治療，再接受手術切除治療，但擔心肛門須切除而終生需藉由永久性腸造口排便，讓他畏懼手術治療。後經醫師建議選擇經肛門全直腸繫膜切除高階微創手術，不僅徹底切除罹癌腸段，並且完整保留肛門，術後恢復良好，持續追蹤。

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奇美醫學中心大腸直腸外科主治醫師周家麟表示，直腸位於骨盆腔深處，左、右、後方皆由骨頭包圍，前方又有生殖泌尿器官，而腹腔鏡微創手術以器械取代醫師的眼和手，能夠深入腹腔來施行精細手術，然而中低位直腸癌受限於骨盆腔及器械的因素，要以腹腔鏡做到直腸繫膜全切手術有相當難度，尤其若是男性、肥胖、骨盆腔窄小或腫瘤太大的病人，會因為手術空間侷促受限，無法保有安全的遠端切除距離，有相當高的比例需要轉換成開腹手術局部復發率較高。

為了讓中、低位直腸癌病患增加保留肛門的機率，奇美醫學中心於 2016 年引進最新「經肛門全直腸繫膜切除手術 (TaTME) 」，與原本的腹腔鏡微創手術結合，除腹部傷口外，也從肛門處裝設另一組腹腔鏡，藉由從腹部端及肛門端進行手術，達到腫瘤腸段切除，至今 (2022) 年 05 月底止已成功完成 40 例。