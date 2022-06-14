高雄藍營議員質疑快篩標案　綠營議員：勿噴政治口水

富樂快篩試劑出包，國民黨高雄市議員李雅靜今（14）日針對大鑫資訊公司代理的富樂快篩試劑提出質疑，衛生局採限制性招標方式，向大鑫資訊公司採購9,500萬的問題快篩試劑，是否為大鑫資訊公司量身打造？民進黨高雄市議員邱俊憲則呼籲國民黨議員勿噴政治口水，應共同譴責中國輸出病毒外，更輸出無效試劑至其他國家，檢調應積極偵辦打擊不法份子。
議員李雅靜質疑，這個採購標案為大鑫資訊公司量身打造？大鑫資訊公司代理的富樂快篩試劑為美國品牌，且註明原產地為美國，請問高雄市衛生局開標審查文件，是否有審查美國原廠的出口報關單？且市長於5月9日在議會總質詢表示，高雄市快篩試劑存量充足，而衛生局為何隨後在5月17日以緊急採購為由，採限制性招標方式，向大鑫資訊公司採購9500萬的問題快篩試劑？
議員邱俊憲則表示，檢調積極偵辦各地方政府採購快試劑，被無良廠商混入中國製無效試劑充當美國原廠，台中市、台北市、新北市、桃園市以及高雄市均有採購相關試劑，全台灣總共約有十三個單位進行了相關採購，顯見並非單一採購單位的偶發事件。.
邱俊憲說這不肖廠商黑心事件，到高雄國民黨議員眼中，講出來的，刻意引導成只有高雄市政府發生這樣的問題，是陳其邁市政府在避重就輕，並指稱高雄市政府的採購標案是為大鑫資訊公司量身打造，以限制性招標方式進行採購案，但事實上，台中市政府也採取了相同的採購方式購買該公司100萬劑，並已交貨43萬劑，而新北市民政局、桃園市民政局、台北市消防局，以及新竹縣竹北鄉公所等單位，也都有同樣類似的採購紀錄。
邱俊憲表示，這樣見樹不見林，以噴政治口水的方式，指控其實是受害者的採購單位，是針對特定廠商量身打造標案，是不厚道，也是在打擊辛勞籌措試劑的防疫採購同仁，為了可以提供穩定快篩試劑能量給市民使用，相信全台各機關無不用盡全力，合理監督，可讓防疫推動更加貼近民意，但惡意指控，只是讓辛苦防疫的同仁，更加心灰意冷。