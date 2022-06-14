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高雄藍營議員質疑快篩標案　綠營議員：勿噴政治口水

▲民進黨高雄市議員邱俊憲呼籲國民黨議員勿噴政治口水。（資料圖／翻攝畫面）
▲民進黨高雄市議員邱俊憲呼籲國民黨議員勿噴政治口水。（資料圖／翻攝畫面）

記者鄭婷襄／高雄報導

2022-06-14 16:30:02

富樂快篩試劑出包，國民黨高雄市議員李雅靜今（14）日針對大鑫資訊公司代理的富樂快篩試劑提出質疑，衛生局採限制性招標方式，向大鑫資訊公司採購9,500萬的問題快篩試劑，是否為大鑫資訊公司量身打造？民進黨高雄市議員邱俊憲則呼籲國民黨議員勿噴政治口水，應共同譴責中國輸出病毒外，更輸出無效試劑至其他國家，檢調應積極偵辦打擊不法份子。

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▲國民黨高雄市議員李雅靜針對大鑫資訊公司代理的富樂快篩試劑提出質疑。（圖／翻攝畫面）
▲國民黨高雄市議員李雅靜針對大鑫資訊公司代理的富樂快篩試劑提出質疑。（圖／翻攝畫面）
議員李雅靜質疑，這個採購標案為大鑫資訊公司量身打造？大鑫資訊公司代理的富樂快篩試劑為美國品牌，且註明原產地為美國，請問高雄市衛生局開標審查文件，是否有審查美國原廠的出口報關單？且市長於5月9日在議會總質詢表示，高雄市快篩試劑存量充足，而衛生局為何隨後在5月17日以緊急採購為由，採限制性招標方式，向大鑫資訊公司採購9500萬的問題快篩試劑？

議員邱俊憲則表示，檢調積極偵辦各地方政府採購快試劑，被無良廠商混入中國製無效試劑充當美國原廠，台中市、台北市、新北市、桃園市以及高雄市均有採購相關試劑，全台灣總共約有十三個單位進行了相關採購，顯見並非單一採購單位的偶發事件。.

邱俊憲說這不肖廠商黑心事件，到高雄國民黨議員眼中，講出來的，刻意引導成只有高雄市政府發生這樣的問題，是陳其邁市政府在避重就輕，並指稱高雄市政府的採購標案是為大鑫資訊公司量身打造，以限制性招標方式進行採購案，但事實上，台中市政府也採取了相同的採購方式購買該公司100萬劑，並已交貨43萬劑，而新北市民政局、桃園市民政局、台北市消防局，以及新竹縣竹北鄉公所等單位，也都有同樣類似的採購紀錄。

▲富樂快篩試劑出包，表格顯示台中市、台北市、新北市、桃園市以及高雄市均有採購相關試劑。（圖／翻攝自邱俊憲臉書）
▲富樂快篩試劑出包，表格顯示台中市、台北市、新北市、桃園市以及高雄市均有採購相關試劑。（圖／翻攝自邱俊憲臉書）
邱俊憲表示，這樣見樹不見林，以噴政治口水的方式，指控其實是受害者的採購單位，是針對特定廠商量身打造標案，是不厚道，也是在打擊辛勞籌措試劑的防疫採購同仁，為了可以提供穩定快篩試劑能量給市民使用，相信全台各機關無不用盡全力，合理監督，可讓防疫推動更加貼近民意，但惡意指控，只是讓辛苦防疫的同仁，更加心灰意冷。

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