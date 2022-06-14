購入33萬劑富樂劣質快篩　中市府：幸好錢還沒付完

我是廣告 請繼續往下閱讀
曾梓展說，第一批到貨的10.8萬劑，驗貨時確實是美國進口的合格快篩劑，卻發現效期不滿2年，明年2月即到期，與合約不符。接著對方再給33萬劑，衛生局陸續發放下去，C線（對照線）竟無法顯示，立即通報食藥署，也知會高雄等其他縣市。
曾梓展說，批號COV2025056的問題試劑已發放近2萬劑，其中1萬380劑發送給施打疫苗的5千多位65歲長者、原住民，9千劑發給長照機構和幼兒園，後者正整批回收中。老人和原住民部份，昨起在各衛生所進行換發，民眾持該批號的空盒、小黃卡都可以寬鬆認定、換發2劑新快篩劑。
貨款部份，市府已付出15萬劑的款項，另有28萬劑沒付錢。曾梓展說，全案已報請檢方偵辦，付出的錢一定要追回，後續也會對廠商提告求償。至於造成的篩劑需求缺口，曾梓展表示，向銳偵家用快篩購買110萬劑已到貨，品質沒問題，未來將視疫情需求做滾動式調整，向亞培、銳偵等合格快篩廠商詢價購買。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。