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購入33萬劑富樂劣質快篩　中市府：幸好錢還沒付完

▲台中市衛生局長曾梓展表示，將對提供劣質快篩試劑的大鑫公司提告求償。（圖／台中市政府提供，2022.06.14）
▲台中市衛生局長曾梓展表示，將對提供劣質快篩試劑的大鑫公司提告求償。（圖／台中市政府提供，2022.06.14）

記者顏幸如/台中報導

2022-06-14 16:50:022022-06-14 16:51:36

進口商大鑫資訊公司涉嫌用中國黑心快篩試劑魚目混珠，冒充美國富樂快篩試劑，包括台中和高雄市政府等10餘機關受害。台中市政府表示，共向大鑫購買43.8萬劑富樂快篩劑，第一批到貨10.8萬劑是正貨、第二批33萬劑出問題，市府有28萬劑尚未付款，未來將對廠商提告求償。

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因應防疫需求，中市府計劃購買約200萬劑快篩，不料買到冒充美國富樂快篩試劑的中國貨。衛生局長曾梓展今（14日）在防疫記者會中說明，今年5月初，食藥署公佈快篩試劑專案核淮名單，衛生局一家家打去查詢，問到這一家廠商時，對方表示中央將在5月10日核准進貨，台中市以每劑95元向大鑫購入43.8萬劑富樂快篩。

曾梓展說，第一批到貨的10.8萬劑，驗貨時確實是美國進口的合格快篩劑，卻發現效期不滿2年，明年2月即到期，與合約不符。接著對方再給33萬劑，衛生局陸續發放下去，C線（對照線）竟無法顯示，立即通報食藥署，也知會高雄等其他縣市。

▲劣質快篩試劑的批號為COV2025056，符合資格的民眾可至台中市各衛生所更換。（圖／台中市政府提供，2022.06.14）
▲劣質快篩試劑的批號為COV2025056，符合資格的民眾可至台中市各衛生所更換。（圖／台中市政府提供，2022.06.14）
曾梓展說，批號COV2025056的問題試劑已發放近2萬劑，其中1萬380劑發送給施打疫苗的5千多位65歲長者、原住民，9千劑發給長照機構和幼兒園，後者正整批回收中。老人和原住民部份，昨起在各衛生所進行換發，民眾持該批號的空盒、小黃卡都可以寬鬆認定、換發2劑新快篩劑。

貨款部份，市府已付出15萬劑的款項，另有28萬劑沒付錢。曾梓展說，全案已報請檢方偵辦，付出的錢一定要追回，後續也會對廠商提告求償。至於造成的篩劑需求缺口，曾梓展表示，向銳偵家用快篩購買110萬劑已到貨，品質沒問題，未來將視疫情需求做滾動式調整，向亞培、銳偵等合格快篩廠商詢價購買。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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