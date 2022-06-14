罵柯都網軍、捧柯就不是？柯文哲啞口無言：隨便啦

台北市長柯文哲今（14）日下午進入議會進行總質詢之前，臨時新增行程並發表聲明，表示對於昨日財政建設委員會召開的調查報告會議，找公務員出席是將其作為作秀的工具，並抨擊議員對公務員「極盡訕笑辱罵」，也明白表示「台北市政府沒有網軍」。對此同樣參與當天會議的無黨籍議員黃郁芬就指出，為何過去在網路上抨擊柯文哲的就叫網軍，現在北市府的公務員就不是？
柯文哲今日下午進入議會進行最後一天的施政總質詢，黃郁芬在質詢時指出，網路上各種政治立場與喜歡不同政治人物的網友比比皆是，相關抨擊或力捧的留言或貼文每天數千則比比皆是，甚至對照後，相關的留言長得都非常相似，但也代表著留言者自己的想法，這也都是人之常情且相當自然。
黃郁芬也強調，市府發言人陳智菡日前也公開為市府公務員講話，表示「沒證據指控他人網軍是不公平的」，那相較之下柯文哲過去在沒證據的狀況下，指稱網友是網軍的時候，是否也公平？對此柯文哲回應則開始支支吾吾，一度欲言又止，最後僅表示「啊算了」。對此黃郁芬也抨擊，「市長，你現在沒有話可以講，事實上你也沒有話可以講。」
黃郁芬直言，自己與柯文哲的立場一致，都認為市府公務人員不能在上班時間從事私人行為；此外若公務人員在下班時間，要發表自己的政治立場或相關言論，那也是他人的言論自由。但話鋒一轉黃郁芬也質疑，柯文哲可以如此對公務員將心比心，「那過去那些在網路上對你有批評的網友的言論，為什麼就是網軍？為什麼發生在台北市政府的，就不是網軍？」
面對黃郁芬的質疑，柯文哲深嘆了一口氣，停頓數秒後欲開口回應，不過隨即搖搖頭表示「我跟你講.....好啦好啦，大家心裡有數，隨便啦，哈哈哈哈。」