啦啦隊「極品大隻馬」出沒！遭經紀人逼減肥卻勇敢回擊
30歲的短今（胡馨儀）是中信兄弟啦啦隊Passion Sisters（PS女孩）的一員，日前在《NOWnews今日新聞》民調中，大勝眾多啦啦隊女神，奪下「必敗寫真集」冠軍，近期在浪LIVE開播也吸引大批粉絲支持。
擁有173公分高挑性感身材的她，受封為「極品大隻馬」，私下樣貌卻是呆萌搞笑，常常分享自己鬧出的生活白癡小笑話，「反差萌」超級圈粉，日前還進廚房直播做菜，女神穿上圍裙洗手作羹湯的畫面讓粉絲集體暴動，不料下一秒試吃竟發現食材沒熟，開場氣勢瞬間全無，還賴皮嬌喊：「不管啦！我只說要煮，沒說一定會熟啊！」
此外，短今還會和粉絲鬥嘴互懟，搞笑威脅大家禁止使用「大隻」、「肉」等形容詞，粉絲則舉一反三逗她：「那說微肉、豐腴呢？」讓她又好氣又好笑，大喊：「通通不可以！」也有許多人跳出來誇她身材剛剛好，不需減肥，讓短今又笑得合不攏嘴，打算拿雞毛當令箭：「我要截圖拿去給經紀人看，她每天看到我都說『短今，再3公斤』，我要告訴她大家都說我不用再減了！」直率、天真的反應把粉絲都逗笑。
事實上，短今日前接受《NOWnews今日新聞》專訪時，透露平時會藉由甜食抒發壓力，也曾因為體重飆升而被經紀人狂罵，最後只好乖乖節食，曾經一度將一個健康餐盒分成2餐吃，將一天熱量控制在500大卡左右。