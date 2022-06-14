天外天拆除案中市府敗訴　時力：疑雲滿佈

曾是全台最大民營歐式戲院「台中天外天劇場」，經歷多年的保存爭議後，去年遭到全數拆除。拆除人徐英州被台中市政府依違反建築法第 93 條「未經許可擅自復工經制止不從」函送台中地檢署，高等法院台中分院判決無罪。時代力量東南區市議員參選人徐小媚表示，台中市政府處理擺明故意放水。

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徐小媚表示，建築法第 93 條「未經許可擅自復工經制止不從」有兩個構成要件，其一是「勒令停工」的行政處分，其二是「制止」的行政處分。台中市政府在去年 1 月 19 日發出第一次勒令停工的處分後，僅再派人於 2 月 4 、 5 日會同警察到場要求停工，只有「口頭勸導」，但沒有任何書面紀錄或證據，因此不算是達成第二張行政處分的要件。

徐小媚指出，從司法院的裁判書查詢可以看到，歷年來全台有 493 件依違反建築法第 93 條被起訴，台中就有 63 件，顯示市府對於擅自復工的違建 / 違拆人，應發出兩張行政處分，以宣達行政機關強制力的作法，早就非常熟練。他質疑，在擅自復工時送達「制止通知單」，不是基本流程嗎？市府怎會只有「會警勸導」？

徐小媚表示，這次的拆除人來瑪科技公司，業務範圍包含住宅及大樓開發租售，其負責人徐英洲曾涉入自辦重劃會的人頭會員案，而該案的土地開發公司負責人洪岳鵬，曾因行賄公務員被判刑。中市府以往面對拆除人，都知道要發出行政處分，為何這次態度頓時放軟，只敢口頭勸導？

徐小媚說，天外天劇場遭到拆除，許多老台中人都感到惋惜。把深具文化歷史意義的建築拆除，對於以「文化城」自居的台中來說格外諷刺。市府相關的局處長和市長不需要負起「行政疏失」的責任嗎？