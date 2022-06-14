富樂快篩無C線、用中製黑心貨！食藥署勒令237萬劑全回收

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食藥署說明，經衛生局配合檢調單位調查，富樂快篩涉屬非法檢驗試劑，考量非法檢測試劑恐造成診斷錯誤，使陽性患者無法及時得到照護及救治，有重大危害人體健康之虞，且影響防疫，為保護國人免於使用非法產品，依據《醫療器材管理法》第54條，針對該業者快篩試劑禁止其輸入、輸出、販賣、供應、運送、寄藏、媒介、轉讓或意圖販賣而陳列，並要求業者全面回收產品。
食藥署提到，若經調查釐清，業者進口產品與核准不符，涉屬未經核准擅自輸入，依《醫材管理法》第62條規定，處三年以下有期徒刑、拘役或科或併科新臺幣1000萬元以下罰金；又若業者擅用或冒用本人或他人合法醫材的名稱、說明書或標籤，依《醫材管理法》61條規定，處五年以下有期徒刑、拘役或科或併科新臺幣2000萬元以下罰金。違規產品依第58條回收，並依第57條由衛生局沒入銷燬。
食藥署醫粧組科長傅映先解釋，考量檢調調查，可能會造成快篩結果錯誤，有危害人體健康之虞，因此依法禁止業者輸入、輸出相關販售供應行為，並要求業者全面回收，如民眾有發現上述產品，請勿購買使用，並請相關單位配合回收事宜。。
傅映先指出，大鑫資訊公司於5月10日取得專案核准，目前總進口237萬劑，除檢方已查扣、尚未分送的，實際交貨點還在釐清中，但主要有供應政府單位一定數量，像是台中、台東、高雄等都有，現在都在進行回收作業中。
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