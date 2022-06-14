放假拒上班！冰島馬幫打「摩斯密碼」推工作 還能選個性
當熬過繁忙的工作日，好不容易有個假期時，沒有什麼比突然接到工作信件要來的更讓人覺得掃興了，尤其現代3C產業發達，有時想在放假日好好休息，卻也要無奈地接收工作上的訊息以及信件。為了讓民眾能徹底從工作上解脫，冰島觀光局推出了「讓馬兒替你回信」的活動，網友得知後都紛紛笑說：「真的很需要！」
根據外媒報導，冰島觀光局日前調查發現，到冰島度假的旅客，有高達55%以上的人每天都會不時地查看工作相關的信件，其中更有14%的人一天檢查5～6次以上，有些甚至還被要求馬上回覆，使得這些人在度假期間也無法好好放鬆心情。因此冰島觀光局決定，為了讓遊客能放下工作、全心全意置身在不被打擾的時光裡，特別聘請三匹受過專業訓練的馬兒，替遊客「回覆信件」！
方式很簡單，遊客可以先在「OutHorse Your E-mail」網站挑選一匹喜歡的馬兒，接著輸入你的大名、假期結束的日期以及email帳號，送出申請後馬兒就會在特製的大型鍵盤上敲打出回信的字句，信件上有制式訊息說明你正在度假中不在辦公室，休假期間和工作有關的email都將發送給一匹冰島馬，最後並告知寄信人你將在哪天復工。
有趣的是這三匹才華橫溢馬兒都有自己的特性，有的「打字速度很快，但很可能中途打個盹」，有的「充滿自信及高效率，還有一頭閃亮亮的毛髮」，以及「個性相當友好，被訓練會使用公司行話」，牠們相當樂意接下這份工作，因為就好像在玩樂一樣，因此無論如何牠們都會打出一串專屬的「摩斯密碼」，下次大家想要休假又不想收到工作信件時，不妨請冰島馬替你回信喔！（編輯：陳珮瑜）