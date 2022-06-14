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迎疫後復甦！華航Q3航班再增4成　7月起天天直飛東京羽田

▲華航今（14）日宣布，第3季客運航班將再增加4成，滿足逐步復甦的旅遊需求。（圖／華航提供）
▲華航今（14）日宣布，第3季客運航班將再增加4成，滿足逐步復甦的旅遊需求。（圖／華航提供）

記者李琦瑋／台北報導

2022-06-14 17:10:37

各國陸續開放邊境，我國邊境管制也逐漸鬆綁、進入解封倒數。華航今天今（14）日宣布，第3季客運航班將再增加4成，每週提供逾150班的客運來回航班，滿足逐步復甦的旅遊需求；7月1日起，將以新引進的A321neo客機，天天飛航台北松山往返東京羽田航線。

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華航表示，隨著各國入境限制及檢疫政策鬆綁，華航全面強化運能，規劃8、9月再增班，第3季客運航班將再增加4成。另外再添客運動能，東北亞航線7月起飛航日本東京羽田每日1班，提供旅客早去午回最便捷的班機時刻，東京成田、大阪、名古屋、福岡等航線也持續安排載客航班；韓國首爾8月起也增為每日1班。

東南亞航線自6月起新增高雄－馬尼拉每週1班，方便南部鄉親；8月起由桃園出發的東南亞航線，包括泰國曼谷增為每週14班，菲律賓馬尼拉、越南胡志明市、河內增為每週10班，馬來西亞吉隆坡增為每週4班、檳城每週2班，新加坡、柬埔寨金邊增為每週3班，緬甸仰光增為每週2班。

香港航線自7月起增為每週7班，天天飛航；8月起再增加達每週10班載客服務。兩岸航線持續飛航北京、成都、上海浦東及廈門，8月起北京及成都增為每週2班，桃園往返浦東增為每週9班，並配合中國大陸動態防疫政策，滾動檢視調整。

華航表示，長程航線也完整佈署，北美航線飛航美國洛杉磯、安大略、舊金山、紐約及加拿大溫哥華，8月起安大略增為每週2班，搭配洛杉磯每週5班，天天提供台灣往返加州大洛杉磯地區載客服務；舊金山增加為每週5班，溫哥華則增為每週3班。

歐洲航線則有德國法蘭克福增為每週4班，荷蘭阿姆斯特丹增為每週3班，英國倫敦增為每週2班。大洋洲佈局涵蓋紐澳，澳洲航線雪梨及墨爾本增為每週2班，布里斯本也提供每週1班載客服務；直飛紐西蘭奧克蘭則增為每兩週1班。

華航提到，將持續關注各國邊境管制政策及市場需求擘劃客運佈局，也將配合指揮中心及民航局規定，執行旅客總量管制及來台轉機的安排。華航A321neo客機已陸續投入營運，今年將再引進4架新機；機上電子刊物「華航雲端書坊 Dynasty Sky Reading」及737-800 機隊「Fantasy Sky 機上無線影音娛樂系統」升級上線，也開放長程航線豪華商務艙及豪華經濟艙旅客網路預選餐點。華航為疫後旅運重啟做好準備，並評估潛力市場，開闢航點及增班，全力迎接客運復甦。

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