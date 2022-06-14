憂「非洲猴痘病毒」歧視、汙名化 世衛擬進行正式更名
非洲猴痘病毒（Monkeypox）在多國爆發且出現上千起病例，過去猴痘主要在非洲囓齒動物間傳播，如今跨國間的爆發引起全球衛生單位警覺。不過日前超過30位國際科學家表示，非洲猴痘病毒的名稱帶有歧視標籤和污名可能，主張重新命名病毒；世界衛生組織（WHO）也表示正在考慮對進行正式更名。
根據《Bloonberg》和美國健康新聞媒體《STAT》報導，來自非洲和其他地方的多名國際科學家們正敦促世界衛生組織和科學界，避免使用污名化言論和命名來稱呼這個病毒，其中一名發言人表示「目前的名稱不符合世衛組織建議避免使用地理區域和動物名稱的指南」。
發言人指出，當全球類似疫情爆發當下，世界各地的人們在沒有官方指定的情況下將其稱為「非洲病毒」，不僅不準確而且還帶有歧視和污名化的標籤，類似情況還有豬流感，以及同樣在全球爆發的新冠疫情，當時世衛正迅速採取行動，將病毒重新命名為「SARS-CoV-2」當下，人們普遍以病毒爆發地為名，稱之為武漢病毒或中國病毒。
世界衛生組織則指出，目前就更合適的名稱諮詢痘症病毒專家，強調疾病的命名應該以減少負面影響為目標，並避免對任何文化、國家地區、職業或種族群體造成冒犯；而且本次猴痘病患出現的病變與過去非洲歷史中記錄到的不同，這代表可能發生在不分民族、種族、全球任何地區，任何種族或膚色都不該成為這種疾病的代表。
事實上，猴痘病毒汙名化的示警並非首次提出，當猴痘病毒被發現在有親密接觸的同性性伴侶之間傳播，部分團體就擔心愛滋病毒汙名化的情況再度上演；而非洲外國記者協會也在今年5月下旬強烈要求西方媒體，停止繼續使用有色人種的照片作為猴痘病患報導。