海軍萬噸級玉山艦驚傳船艙進水　台船：狀況已排除

我是廣告 請繼續往下閱讀
台船表示，因受新冠肺炎疫情影響，近月來公司員工與廠家服務工程師均有確診發生，目前每日已降至80人並趨穩定，合約交期與工程進度已與海軍議定，預計於第三季完成交艦。
海軍在1970年代之後一直維持2艘船塢運輸艦的編制，2012年「中正號」船塢運輸艦除役後，海軍僅剩「旭海艦」一艘船塢運輸艦。2016年3月18日，海軍司令部正式公布「新型兩棲船塢運輸艦技術服務案」招標公告，以「鴻運計畫」為代號，預計國艦國造2艘船塢運輸艦。
新型船塢運輸艦取名「玉山(YU SHAN)」軍艦，取台灣百岳之首「玉山」，海軍表示，象徵海軍不畏險阻，攀向高峰、追求卓越之精神。玉山艦全長153公尺、寬23公尺、滿載排水量1萬600噸，外觀具備能降低雷達反射截面積(RCS)的匿蹤構型，以及完整電磁脈衝防護性能。玉山艦並非一級作戰艦，因此僅配備自衛武裝能力，武器包括2套海劍二防空飛彈、2套俗稱「方陣快砲」的方陣近迫防衛系統、1門76公釐快砲等。
玉山艦能夠運載AAV7兩棲突擊車9輛、LCU通用登陸艇1艘、LCM機械登陸艇4艘、兩棲突擊砲車、悍馬車等海軍、海軍陸戰隊戰鬥支援或主戰裝備，玉山艦的直升機庫，則可同時停放2架直升機。玉山艦平時能夠執行兩棲作戰演訓、人員運輸、外(離)島物資運補，另因應天然災害執行救災及國際人道救援等任務；戰時則遂行兩棲作戰，並依令執行增援外(離)島作戰。與「磐石號」油彈運輸艦一樣，也可擔任海上野戰醫院等任務。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。