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T1／簽下前國手中鋒劉元凱　蘇翊傑：提升四號位高度速度

▲桃園雲豹職業籃球隊在結束T1聯盟元年賽季後，今(14日)公布首波戰力補強，宣佈簽下前中華隊中鋒球員劉元凱。（圖／桃園雲豹球團提供）
▲桃園雲豹職業籃球隊在結束T1聯盟元年賽季後，今(14日)公布首波戰力補強，宣佈簽下前中華隊中鋒球員劉元凱。（圖／桃園雲豹球團提供）

記者黃建霖/綜合報導

2022-06-14 17:25:10

桃園雲豹職業籃球隊在結束T1聯盟元年賽季後，今(14日)公布首波戰力補強，宣佈簽下前中華隊中鋒球員劉元凱，總經理蘇翊傑表示，劉元凱不但有身高優勢，過往場上更展現積極態度，期待他加入後能扛起球隊四號位，增添球隊戰力。

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劉元凱下個月將滿31歲，身高206公分、體重105公斤，主打中鋒，是台灣少見的「高炮塔」球員， 生涯曾多次入選瓊斯盃國家隊，2013年於輔仁大學畢業後，曾在第8屆SBL超級籃球聯賽投入選秀，當時以第一輪第7順位被裕隆納智捷籃球隊選中，隔年轉隊至達欣工程，共效力於SBL三個球季，於第14屆SBL球季(2016-17)結束後引退。

蘇翊傑與劉元凱過去曾是達欣隊友，對找回昔日戰友加入桃園雲豹，蘇翊傑說：「當時和他同隊打球，對他印象是很有天份又肯努力的球員，上個賽季我們球隊本土四號位的高度、速度都處於劣勢，而劉元凱則是兩者都兼具，這次找他回來打球，希望他能在四號位有所發揮，也相信有他的加入，能替球隊帶來不少幫助。」

雲豹在T1元年賽季落幕後，休賽期間積極網羅各方好手，針對後續球員補強，蘇翊傑表示，主要會補進一號位的本土球員，也將持續尋找最合適球風的外援。

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