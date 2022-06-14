媽超商借廁所「瞄成人A片區倒退嚕」!大喊那不是我女兒嗎
日本33歲AV女優惠理，拍影音透露被媽媽發現從事AV工作、反對到支持的過程，是某一天母親去超商借廁所，瞄到成人雜誌區封面「怎麼是我女兒」，惠理保密到家的AV生活曝光，只好帶著經紀人跟老闆登門道歉。
惠理2007年拍寫真亮相，2009年於AV界出道，她透露國中同學也是AV女優，而且現在很有名，還是公司的前輩。她亦表示自己求學時活潑外向，深受同儕歡迎與喜愛，所以選擇拍AV出道後，大家都不震驚，紛紛表示「啊！這樣啊，果然出道了」，冷淡反應讓她略感難過。
惠理的朋友都知道她拍AV，還會主動分享觀後感想，讓她害羞要求對方「不要再看了」；反觀父母被蒙在鼓裡、得知後反應過大，惠理說：「事實上，我出道1年後還是沒有（跟爸媽）說，突然有一天媽媽打電話來，『妳在做什麼工作？』我在便利商店看到妳，妳出現在（成人）雜誌封面上。」拍AV的事因此曝光。
惠理說：「媽媽是去商店上廁所時，便利商店的廁所前面，不是都會有成人雜誌區嗎，她在那裡瞄了一眼，恩？這不是我女兒嗎？」、「剛開始媽媽非常生氣，大家都在問我為什麼要去拍AV，怎麼解釋都無法理解，所以我帶著經紀人跟老闆登門向父母解釋、說服媽媽，『那天過後，她就為我加油了』。」