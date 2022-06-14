比港日股跌深！台股今年跌逾11% 金管會：基本面仍穩健
美股重挫，台股也遭殃，並一度失守萬六大關，對此，金管會今（14）日表示，今（2022）年截至昨日為止，台股跌幅11.79%，雖比港股及日股跌幅大，但相較韓股及美股道瓊、那斯達克跌幅還小，而且至5月底集中市場本益比還有12.3倍，現金殖利率4.3%，加計股票股利達4.36%，第1季上市櫃公司營收及稅前淨利也分別較去年同期成長15.18%及26.2%，全年經濟成長率預估3.91%，台股基本面尚稱穩健。
金管會證期局指出，與國際股市比較，今年到昨日為止，台股跌幅約11.79%，港股跌9.96%，日股跌6.27%，韓股跌15.89%，美股道瓊工業指數跌16.02%，那斯達克指數更跌了30.91%。
至於上市櫃公司基本面也尚稱穩健。證期局官員表示，目前集中市場到今年5月底止，整個本益比達12.3倍，現金殖利率達4.2%，若加計股票股的話來到4.36%，而國內上市櫃公司第1季營收有9.68兆元，稅前淨利1.23兆元，較去年同期分別成長15.18%及26.2%，到5月份為止，就五月營收公告來統計，累計營收達16.86兆元，比去年同期增加10.15%，顯示台股基本面尚稱穩健。
不僅如此，就總體經濟來看，主計總處預測今年全年經濟成長率3.91%，財政部也公布5月出口420.8億美元，不僅創單月次高紀錄，亦連續23個月正成長，累計今年前5月出口年成長21.1%，國發會公布4月景氣對策信號也續呈綠燈，也顯示經濟持續成長。