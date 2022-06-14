勞動部因應疫情匡列42億預算　訓練、獎勵畢業青年就業

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「青年就業旗艦計畫」則結合企業提供在職訓練機會，以「先僱後訓」方式進行做中學訓練，補助雇主每月1.2萬元訓練指導費。
今年再次推動的「青年就業獎勵計畫」自6月15日起受理申請，適用對象為110年10月1日至111年9月30日畢業青年，只要在今年9月底前就業（或於明年6月底前退役且退役後90日內就業），連續受僱於同一雇主滿90日，將發給2萬元，受僱滿180日，再加發1萬元；統計本計畫去年共有6萬2203人領到獎勵金，平均每人領取2萬7000元。
考慮到上開期間畢業者中，仍有部分青年未能即時就業，需要階段性的協助，勞動部將在8月中旬啟動「青年尋職津貼計畫」，青年於線上完成登錄報名及求職準備，即發給2000元，尋職期間並接受就業輔導或推介就業服務者，每月發給1萬元尋職津貼，至多3個月，以減輕青年尋職壓力；據統計，約65%的畢業生在畢業前後2個月內能找到工作。
以上各項計畫相關資訊，可至勞動部「疫情紓困專區」或「台灣就業通網站」的計畫專區查詢相關資訊，或電洽免付費客服專線0800-777-888。
勞動部表示，自109年起因應青年就業陸續推動各項協助措施，對於青年就業有所助益，以109及110年度應屆畢業青年就業獎勵計畫及尋職津貼計畫為例，截至今年4月底止已有15萬9466名應屆畢業青年受益。而在疫情期間推動產業新尖兵、青年就業旗艦等職業訓練計畫，截至今年4月底止已協助7萬7850名青年提升職能，強化就業能力。