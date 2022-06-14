富樂快篩品管異常　高市府：不同批號有疑慮也可換貨

高雄市政府所採購美商富樂快篩試劑疑似品管線異常，經清查發現與問題快篩同批號的快篩試劑共10萬劑，高市府衛生局事後立即宣布該批號快篩試劑全部回收，衛生局簡任技正潘炤穎今（14）日表示，經統計目前回收約5500劑同批號快篩，潘炤穎也宣布，民眾有疑慮也會提供退換貨服務。
潘炤穎表示，快篩試劑的審核都是向中央提出申請，並在網站上公告EUA資格，再依採購法辦理。高市府在5月中旬決標、5月下旬到貨，他也特別感謝台中市衛生局知會批號COV2025056有狀況時，市府於6月10日主動在記者會上說明和進行全面回收，同時向中央主管機關通報，並且依據所發現可能針對COV2025056試劑是否有品管不良或摻偽可能性移送地檢署舉發偵辦。
潘炤穎說，在回收抽驗過程當中，確認了COV2025056這批試劑的確有部分品管Ｃ線無法顯示的狀況，但其他批號初步測效能上正常，因此目前還是以COV2025056這批為回收標的，當然如果市民手中有相關試劑，即便不是批號COV2025056但有相關疑慮，也會提供退換貨服務，可到38個衛生所或區公所關懷包車來速申請換貨，市府在相關物件回收後，會向廠商依法進行求償。
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