史上最貴相機！徠卡0系列原型機4.4億落槌 前主人有來頭
徠茲相機（簡稱徠卡）即世界上第一款批量生產的35mm相機，被認為是現代攝影的里程碑。20世紀20年代中期第一台徠卡相機問世前，恩斯特·徠茲（Ernst Leitz）於1923年至1924年間生產了大約23款0系列原型機。其中一款序號為105的0系列稀有原型機，在第40屆徠茲相機拍賣會上以1,440萬歐元，大約是4億4741萬台幣的價格落槌，打破有史以來最昂貴相機的世界紀錄！徠茲相機拍賣會每年舉行兩次，是世界上最盛大、最著名的古董相機及光學器材拍賣會。為慶祝拍賣行成立20周年暨第40屆拍賣會，徠茲相機拍賣會於6月11日在德國威茲勒的徠茲公園推出了一件特別的拍品：序號105的0系列徠卡原型機。這台有著近100年歷史的相機是世界上第一批35mm相機之一，其前機主奧斯卡·巴納克（Oskar Barnack）更是名聲斐然。
序號 105 的0 系列原型機前機主是奧斯卡·巴納克（Oskar Barnack），他在一戰前設計了「袖珍相機（Liliput camera）」。這款相機即是徠卡相機的原型，因而也是35mm相機的原型機。巴納克用序號 105 的0系列原型機從日常生活中捕捉拍攝主題，汲取技術靈感，應用於其後續型號的進一步研發。他的名字也被印刻在該相機的取景器上。
0系列原型機再創世界紀錄
序號105 的0系列原型機因其歷史意義以及著名的前機主巴納克，預估落槌價為200萬至300萬歐元。經典徠卡相機有限公司（徠卡相機公司的奧地利子公司，負責運營徠茲相機拍賣會）董事總經理亞歷山大·塞德拉克（Alexander Sedlak）表示：「世界上迄今為止最昂貴的相機也是0系列原型機，序號為122，於2018年第32屆徠茲相機拍賣會上以240萬歐元的價格落槌。」這次序號105再創新高。
奧斯卡·巴納克的個人相機這台原型機於20世紀20年代中期便為現代攝影奠定了基礎。序號105的0系列原型機具有深厚的歷史意義，其無形價值遠遠超出了這台相機的最終落槌價1,440萬歐元。儘管如此，該項世界紀錄仍證明了過去幾年的趨勢，「古董相機的價格不斷上漲，人們對古董相機的興趣也空前高漲。」