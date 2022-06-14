唐山案後中國推「雷霆風暴」整治治安　舉報電話卻是空號

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官方表示，本次整治內容，包括打架鬥毆、尋釁滋事、故意傷害、侮辱婦女、敲詐勒索、欺行霸市、強攬工程、強迫交易、包庇縱容、失職失責等多項違法犯罪行為，同時提倡實名舉報，而匿名舉報者則需提供有效聯繫方式；至於提供線索者、舉報人，各級公安機關將依法保密舉報人的真實姓名、身份信息和聯繫方式等。
不過有民眾卻發現，雖然官方喊著要強力打擊罪犯，但舉報電話卻「根本打不通」，中國媒體《大河報》更指出，這項「雷霆風暴」行動展開以來，撥進專案舉報電話卻僅收到號碼錯誤、無法接通的通知，民眾只聽得見「您好，您撥打的號碼是空號」、「對不起，你要的電話忙」等，多名民眾只能站在接待大廳門口反映問題。
消息傳出後，「雷霆風暴」行動辦公室也緊急公告，表示該支公布的電話專線為「警務督察專用」舉報電話，為便於更清晰、高效地受理「雷霆風暴」舉報，已開通另一線路專門受理專項行動舉報。
※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110