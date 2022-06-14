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高雄燈塔設輕食區、開放夜間參觀　預計8月重新對外開放

▲高雄燈塔將開放夜間參觀，彰顯古蹟的歷史性與主體性。（圖／交通部航港局提供）
▲高雄燈塔將開放夜間參觀，彰顯古蹟的歷史性與主體性。（圖／交通部航港局提供）

記者李琦瑋／台北報導

2022-06-14 18:15:55

為推動高雄燈塔漫步輕食活化再利用，交通部航港局今（14）日在例行記者會上表示，高雄燈塔及辦公室外區將開放夜間參觀，並以燈光照亮牆面，彰顯古蹟的歷史性與主體性；部分員工備勤室則改建為輕食販賣部；燈塔圍牆設置「輕食海景木棧平臺」，可觀賞打狗山、英國領事館及旗後山與打狗山之間的港道、俯瞰往來船隻，高雄燈塔預計8月重新對外開放。

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高雄燈塔舊稱旂後山燈房或旗後燈塔，是全台唯一與砲臺共構的燈塔，原為1883年所建的白色四角形紅磚造燈塔，1916年打狗開港後，日本人為配合高雄港區擴建計畫而改建為白色八角形混凝土造燈塔，二次世界大戰期間雖遭機槍掃射，但無損其運作，見證打狗港的發展史。

航港局表示，為活化高雄燈塔，編列總經費達5,000萬元，本次就庭園景觀、輕食空間配置、夜間照明、感應式廁所及整體步道系統改善等重新規劃，預計今年6月底前完工，並招商委外營運，開放輕食區及景觀平臺硬體設置，預計8月重新對外開放。

航港局說明，再活化的高雄燈塔，不僅有歷史的厚度，還有人文的溫度，將持續打造新型態的燈塔觀光，以高雄燈塔做為第一例多元營運場域，結合棧貳庫、駁二藝術特區、高雄港舊港區鹽埕、鼓山等歷史、商業資源，搭配輪渡站、文化遊艇或貴賓船等海上交通，串連旗津區至旗後燈塔，營造高質感觀光旅遊體驗。

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