名家論壇》單厚之／選情不如預期　蔣萬安回頭擁抱深藍

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過去幾天，蔣萬安一改過去溫和的形象，左批陳時中、右打黃珊珊，批評陳時中用詞越來越重，「冷血」、「不及格」、「惱羞成怒」這些話紛紛出爐；另一方面則緊咬黃珊珊從新黨、親民黨到擔任柯文哲副市長的從政經歷，指黃珊珊搖擺、投機，不斷強調自己不會背棄栽培自己的政黨。
蔣萬安的變化很清楚，就是要強調自己才是「正藍軍」，把黃珊珊打成「小藍」、「非藍」；同時希望藉由批評陳時中，挑起綠營對自己的攻擊甚或是口水戰，營造自己才是綠營主要對手的印象，如果真能打出和陳時中抓對廝殺的態勢，就有機會把黃珊珊邊緣化。
蔣萬安最近改變的不僅僅是「人設」，更是在政治光譜上的位置。從當初附和轉型正義、主動拋出中正紀念堂轉型，到如今「以蔣家後代為榮」，前者是討好中間、甚至中間偏綠的選民，後者則是回頭擁抱藍軍的傳統價值。
短短2個月的時間，蔣萬安的態度有如此大的轉變，唯一合理的解釋，就是選情不如預期。根據今天《震傳媒》今天公布的民調，蔣萬安對上黃珊珊和陳時中，三人的民調分別是31.4%：29.0%：24.2%，黃珊珊僅落後蔣萬安2.4%，如果陳時中換成林佳龍，則會變成30.7%：31.1%：22.3%，黃珊珊反而贏蔣萬安0.4%。
即便這份民調的結果和一般人認知有一定的落差，但近期幾份民調大致都顯示相同的趨勢：在國民黨正式徵召之後，蔣萬安並未能趁勢把黃珊珊邊緣化，兩人之間的差距看似反而仍在拉近，蔣萬安要「棄保」黃珊珊，恐怕有不小的難度。更大的危機是，如果蔣萬安跟黃珊珊的差距持續縮小，一旦兩人民調發生「死亡交叉」，蔣萬安不僅不可能棄保黃珊珊，自己反而可能成為被「棄」的對象。
因此，蔣萬安不得不改弦易轍、認祖歸宗，揚棄原本溫和、佛系、無害的打法，改採較為強烈的攻擊姿態，同時強化自己「蔣家傳人」的形象，爭取藍軍支持者、尤其是深藍支持者的認同。蔣萬安對人設、立場的大幅轉變，某種程度上，也有預防基本盤崩盤的味道。
短短2個月內，蔣萬安在政治光譜上做了如此大幅度的移動，背後顯示的其實是，蔣萬安陣營對於自己在政治光譜上的位置，並沒有明確的想法和應有的認知，所以才會覺得自己可以隨意的移動，並且輕易的完成。
政治人物或政黨在政治光譜的位置，其實是所有政治思維、態度的總和，不是靠噴噴口水、罵罵人、認祖歸宗就可以完成的。以陳時中為例，陳時中是民進黨政府整體防疫思維、防疫表現的代表，蔣萬安在批評、否定陳時中的同時，對於民進黨政府整體的防疫思維，是否也有相同深刻的檢討，還是只是跟著眾人打落水狗？
再如中正紀念堂和蔣家，蔣萬安以蔣家拉攏深藍的同時，在統獨光譜上是否也做了同樣的修正？一邊痛罵中國、一邊肯定兩蔣，是否真的符合藍軍支持者的想法？又能不能真的經營出一套完整的價值思維和合理有效的戰略？
「蔣家」蔣萬安守住基本盤的浮木，但卻不足以讓蔣萬安完成政治光譜的轉移，更遑論贏得台北市長選舉。蔣萬安之前的問題，就在於對自己政治光譜的定位出了問題，經過這次挪移，蔣萬安確定自己想清楚了嗎？
●作者：單厚之／資深媒體人
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