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BA.4、BA.5遲早進社區！醫估：總染疫人數可能破500萬

▲中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞今於疫情記者會中表示，BA.4、BA.5病毒遲早會進入社區，預計數月後可能會造成下一波疫情。（圖／記者李春台翻攝）
▲中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞今於疫情記者會中表示，BA.4、BA.5病毒遲早會進入社區，預計數月後可能會造成下一波疫情。（圖／記者李春台翻攝）

記者許若茵／台北報導

2022-06-14 18:51:05

Omicron亞型變異株BA.4及BA.5已達邊境，振興醫院感染科主任李明政今（14）日接受《NOWnews今日新聞》採訪時指出，即使感染過BA.1、BA.2者，還是可能感染BA.4及BA.5，屆時本土總感染人數可能會破500萬人，雖然症狀可能會較輕微，但還是會有重症死亡個案，民眾仍要持續做好防護。

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中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞今於疫情記者會中表示，BA.4、BA.5病毒遲早會進入社區，預計數月後可能會造成下一波疫情。

對此，李明政說明，由於演化關係，新冠肺炎病毒突變後，BA.4、BA.5與BA.1、BA.2有些微不同，本來BA.1、BA.2對於原始株疫苗突破性感染就比較高，民眾若是接種原始株抗體疫苗，面對BA.4、BA.5更沒有抵抗力，容易被感染。

李明政進一步表示，「無敵星星」金鐘罩僅針對BA.1、BA.2等原來確診過的病毒株，因此染疫過的民眾還是可能會感染BA.4、BA.5，只是李研判，若曾確診後，再染BA.4及BA.5，「整體症狀會往輕微的路走，不會往越嚴重的路走」，但個案還是可能會有重症、死亡狀況，因此還是要當心。

邊境檢疫自明（15）日零時起將鬆綁為「3+4」，李明政直言，勢必約有50%的境外移入病患會直接進入社區，並造成本土民眾感染，若是這些境外移入個案攜有BA.4及BA.5，會讓以前未曾感染過的民眾被感染，即使有感染過BA.1、BA.2的民眾，也可能染上BA.4及BA.5。

李明政先前曾預估，現在本波疫情確診總人數約達到400萬人後，疫情就會下降，但若是BA.4及BA.5未來進入本土，「人數會堆疊上去」，可能會破500萬人確診。

李明政解釋，未來疫情會一波波出現，一波下滑後另一波又起，但預計第二波、第三波疫情都會低於本波疫情流行，是因為民眾已打過三劑，且有些民眾本來就不易被感染，再加上部分民眾已經確診過，就算再感染也不會全數都又染疫，只是民眾仍要持續做好防疫措施，不可鬆懈。

至於是否該打第四劑，李明政認為，「說實在的效果已經不大啦，要打也可以，聊勝於無啦！」但是打了第四劑效果並不高，除非是打新一代Omicron的次世代疫苗，也要備妥有效的治療藥物，才能與病毒共存。

中央研究院生醫所兼任研究員何美鄉接受《NOWnews今日新聞》採訪時提及，今年1月首次在南非發現BA.4跟BA.5，當時南非主要還是流行BA.1跟BA.2，BA.4跟BA.5出現較慢，「顯然他就競爭不起來」，但當民眾都感染BA.1跟BA.2後，BA.4跟BA.5藉助免疫逃避能力開始傳播，且傳播力比BA.2快約11%至12%左右，但這並非代表BA.4跟BA.5繁殖能力比較強或是病毒比較多，而是因為在感染BA.2後，BA.4跟BA.5還是可以突破造成感染。

何美鄉分享，許多南非民眾都感染過BA.1，有研究發現，只有感染BA.1，可是未打疫苗者，血清綜合BA.4跟BA.5能力很低，但若打過疫苗，再加上感染BA.1後，對於BA.4跟BA.5防護能力提高許多，這代表BA.1與BA.4跟BA.5不同，BA.4跟BA.5逃避BA.1能力很強，也意即感染過BA.1跟BA.2的人，雖比較不會再被BA.1跟BA.2感染，卻還是可能會感染BA.4跟BA.5。

不過何美鄉指出，BA.5致病性並沒有比較強，被BA.5感染就跟感染BA.1一樣，「不要害怕，你打了疫苗都一樣」，民眾要打好三劑疫苗，就能正常生活，要特別注意的是，若是很體弱的人，「你可以再去躲一躲」，等看看秋冬有無雙價疫苗可以打。

何美鄉預估，秋天時次世代疫苗可能就會進口，可能體弱的人現在打完第四劑後，屆時要打第五劑，至於一般民眾就要看疫情變化狀況，再考量是否要打第五劑，他也強調，雖然國外說BA.5致病性並沒有比較強，但國外多是自然感染，與台灣狀況不同，台灣僅能做為參考，民眾還是要依靠疫苗，並增強自身免疫力，才能面對疫情。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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