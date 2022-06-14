BA.4、BA.5遲早進社區！醫估：總染疫人數可能破500萬

我是廣告 請繼續往下閱讀
對此，李明政說明，由於演化關係，新冠肺炎病毒突變後，BA.4、BA.5與BA.1、BA.2有些微不同，本來BA.1、BA.2對於原始株疫苗突破性感染就比較高，民眾若是接種原始株抗體疫苗，面對BA.4、BA.5更沒有抵抗力，容易被感染。
李明政進一步表示，「無敵星星」金鐘罩僅針對BA.1、BA.2等原來確診過的病毒株，因此染疫過的民眾還是可能會感染BA.4、BA.5，只是李研判，若曾確診後，再染BA.4及BA.5，「整體症狀會往輕微的路走，不會往越嚴重的路走」，但個案還是可能會有重症、死亡狀況，因此還是要當心。
邊境檢疫自明（15）日零時起將鬆綁為「3+4」，李明政直言，勢必約有50%的境外移入病患會直接進入社區，並造成本土民眾感染，若是這些境外移入個案攜有BA.4及BA.5，會讓以前未曾感染過的民眾被感染，即使有感染過BA.1、BA.2的民眾，也可能染上BA.4及BA.5。
李明政先前曾預估，現在本波疫情確診總人數約達到400萬人後，疫情就會下降，但若是BA.4及BA.5未來進入本土，「人數會堆疊上去」，可能會破500萬人確診。
李明政解釋，未來疫情會一波波出現，一波下滑後另一波又起，但預計第二波、第三波疫情都會低於本波疫情流行，是因為民眾已打過三劑，且有些民眾本來就不易被感染，再加上部分民眾已經確診過，就算再感染也不會全數都又染疫，只是民眾仍要持續做好防疫措施，不可鬆懈。
至於是否該打第四劑，李明政認為，「說實在的效果已經不大啦，要打也可以，聊勝於無啦！」但是打了第四劑效果並不高，除非是打新一代Omicron的次世代疫苗，也要備妥有效的治療藥物，才能與病毒共存。
中央研究院生醫所兼任研究員何美鄉接受《NOWnews今日新聞》採訪時提及，今年1月首次在南非發現BA.4跟BA.5，當時南非主要還是流行BA.1跟BA.2，BA.4跟BA.5出現較慢，「顯然他就競爭不起來」，但當民眾都感染BA.1跟BA.2後，BA.4跟BA.5藉助免疫逃避能力開始傳播，且傳播力比BA.2快約11%至12%左右，但這並非代表BA.4跟BA.5繁殖能力比較強或是病毒比較多，而是因為在感染BA.2後，BA.4跟BA.5還是可以突破造成感染。
何美鄉分享，許多南非民眾都感染過BA.1，有研究發現，只有感染BA.1，可是未打疫苗者，血清綜合BA.4跟BA.5能力很低，但若打過疫苗，再加上感染BA.1後，對於BA.4跟BA.5防護能力提高許多，這代表BA.1與BA.4跟BA.5不同，BA.4跟BA.5逃避BA.1能力很強，也意即感染過BA.1跟BA.2的人，雖比較不會再被BA.1跟BA.2感染，卻還是可能會感染BA.4跟BA.5。
不過何美鄉指出，BA.5致病性並沒有比較強，被BA.5感染就跟感染BA.1一樣，「不要害怕，你打了疫苗都一樣」，民眾要打好三劑疫苗，就能正常生活，要特別注意的是，若是很體弱的人，「你可以再去躲一躲」，等看看秋冬有無雙價疫苗可以打。
何美鄉預估，秋天時次世代疫苗可能就會進口，可能體弱的人現在打完第四劑後，屆時要打第五劑，至於一般民眾就要看疫情變化狀況，再考量是否要打第五劑，他也強調，雖然國外說BA.5致病性並沒有比較強，但國外多是自然感染，與台灣狀況不同，台灣僅能做為參考，民眾還是要依靠疫苗，並增強自身免疫力，才能面對疫情。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。