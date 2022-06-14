放寬入境居家檢疫為3+4 陳其邁自主防疫的4天不能進校園
自明(15)日起入境的居家檢疫天數會放寬為3+4，也就是3天的居家檢疫4天的自主防疫。高雄市長陳其邁今(14)日在防疫記者會中表示，這部分與居家隔離的同住家人的規定是一樣，也就是這 7天其實都還是要在原處所為原則。同時，陳其邁也提醒後3+4後面的4天自主防疫不能進入校園。
陳其邁指出，居家檢疫天數會放寬為3+4就是在同一個地點完成3天居家檢疫跟4天自主防疫，意思是說你假如住到防疫旅館3天進行居家檢疫，那你接下來的4天的自主防疫也要住在防疫旅館，那你假如住在一人一戶的家裡面，那3+4這7天其實都還是要在原處所為原則。
陳其邁也認為，移工漁工跟學生因為風險比較高，自主防疫的時候不能到學校上課或工作，非必要不得外出，所以自主防疫的4天不得進入校園，這個也包括了在確診的這個7天裡面，這個7天都是在隔離，也就是說同住家人的3+4，其實第4天後面的4天自主防疫的4天不能進入校園。
陳其邁也拜託65歲以上長輩接種疫苗，尤其家中有居家照護對象，生活不能自理的族群風險最高，慢性病、年紀大，回到家有這類風險對象，大家盡量在家裡活動要落實防疫措施，不要共餐，避免不必要的接觸，若接觸時要注意消毒、戴口罩等相關措施。
※【NOWnews 今日新聞
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