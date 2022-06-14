▲ 當運動鞋設計師碰上保時捷純電跑車！Sean Wotherspoon 操刀訂製 Taycan 4 Cross Turismo

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保時捷首次公開了這輛藝術車的內裝：鮮豔的色塊同樣延續 Nash Blue、Sean Peach、Loretta Purple 和 Ashley Green 等色彩，與儀錶板、方向盤和中控台上的軟木材質形成視覺對比。燈芯絨材質則為其增添另一種獨特風情。車內頂篷、中央椅面和遮陽板均採用荒漠米色（Atacama Beige）的燈芯絨裝飾。身為一位忠誠的純素食主義者，Wotherspoon不僅於內裝採用無皮革材質，同時也希望提供其他 Taycan 車主無皮革內裝的選擇。
Wotherspoon 本人亦在保時捷官方 Instagram 平台上介紹這輛藝術車，並參與現場的問答。
保時捷行銷總監 Robert Ader 表示：「從 1960 年代 出自 Janis Joplin 之手的迷幻 356，到 2019 年由 Richard Philips 所設計的 911 RSR，出自保時捷的經典藝術車相當眾多。藝術車非常適合保時捷，與藝術家的創意共同設計能啟發我們的靈感，並鼓勵我們在不改變品牌初衷的情況下持續進步。」
保時捷首席設計師 Michael Mauer 表示：「創意在互動中萌芽。作為一名設計師，重要的是要對一切事物充滿好奇心，並不斷以新的方式思考、激發創意。與 Sean 這樣的年輕設計師合作有助於我們從不同的產業領域獲得新的靈感。」
Sean Wotherspoon 表示：「當我創作時時，我會試想如何改變眼前的事物，並將它提升到新的境界，這些問題是我個人的挑戰，無關乎是否我正在設計一雙鞋或一輛車、一個工作流程、永續議題、甚至新的素材。我不段激勵自己追求創新，我從一開始就對位於魏薩的保時捷設計師所使用的少見素材感到耳目一新，在整個計畫中，我們一次又一次地相互啟發，最終創造出這種全新的藝術車設計。」
藝術車的創作
此次的合作模式是由保時捷行銷團隊發起的。行銷團隊找來 Wotherspoon 與 Style Porsche 設計師一起在 Instagram 上舉辦了該車的全球首發活動。 Wotherspoon 多次親臨位於魏薩的保時捷設計工作室，花了不少時間在現場監督指導藝術車創作，為此在工作室中。
最初，在構思車身外觀配色時採用了 VR 技術。配色與裝飾件部門主管 Volker Müller 表示：「受參觀保時捷博物館的啟發，Sean 想到了在門上加入圓形元素，他的想法呼應了賽車歷史上的圓形車身編號圖騰。同時，在車側大面積處採用互補色。」
為了確保顏色正是他想要的，Wotherspoon 將相對應的 Pantone 色號交給保時捷，這些在漆房內調出的顏色將會噴在保時捷的「漆蛙（paint frogs）」上，使他能親自在各種不同的狀況下進行校色，而在保時捷設計工作室的燈具更能經由簡單的開關切換，將日光切換成人造光。
這些不常見的色號名稱都有各自的背景，Volker Müller 表示：「在我們和Sean解釋獨特名稱的重要性後，他便以家庭成員為這些顏色命名。」這便是 Nash Blue, Sean Peach, Loretta Purple and Ashley Green 的由來。
內裝的概念則是延續外觀色塊的設計。Wotherspoon 也使用他過去常用於街頭服飾的燈芯絨和軟木材質，燈芯絨在保時捷有著悠久的傳統，早在 1952 年，保時捷 356 的中央椅面材質就採用了柔軟的螺紋燈芯絨。在新的藝術車中，這種編織材料採用了荒漠米色，而保時捷在 2020 年的 911 Targa 4S Heritage 車型上便使用這種材料。Müller 表示：「使用軟木材質對我們修邊機是很大的挑戰。」成捲的軟木最終成功塑造成複雜的形狀，如儀錶板。
Sonderwunsch計畫可實現多元的客製化
由 Wotherspoon 設計的 Taycan 4 Cross Turismo 融合了 Porsche Exclusive Manufaktur 的元素。其中包括 21 吋Cross Turismo Design 輪圈和後雨刷護蓋均施以高光澤黑色烤漆 - 以及帶有黑色保時捷字樣的尾燈條。客戶可以在Porsche Exclusive Manufaktur 的 Sonderwunsch 計劃中選擇類似的項目，而這項始於 2021 年的服務重現 1970 年代末著名客製化服務。其中一個例子便是利用 Paint to Sample Plus 服務讓 Wotherspoon 所設計的四種顏色色塊外觀可在未來提供選擇。
關於 Sean Wotherspoon
Sean Wotherspoon 憑藉他在 2018 年打造的 Nike Air Max 97/1 運動鞋一舉成名。除了設計之外，不同的是使用燈芯絨作為鞋面材料，這儼然已成為 Wotherspoon 的商標。而自2020年起便與Adidas合作。2013 年，他在美國開設了第一家出售街頭服飾和運動鞋的古董店 Round Two Store。這位知名設計師已與保時捷合作“駕駛的藝術（The Art of Drive），該互動式在線指導計劃將邀請知名人物透過一系列短片、文章、訪談和線上活動分享他們如何實現夢想並激勵他人。