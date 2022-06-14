賠怕了！防疫險理賠破83億 海外突發疾病險剩4壽險有賣
防疫險保單理賠金額再攀高！根據金管會今（14）日公布最新統計，今 (2022) 年至6月13日止，防疫險理賠件數達23.6萬件，累計理賠金額達新台幣83.49億元，單周理賠金額就爆增28.7億元，而目前理賠件數僅占投保件數的6.7%，且以目前理賠金額增加的速度來看，恐怕6月底前，防疫險理賠金額就會突破百億元。
另外，也因為防疫險的前車之鑑，讓產險業賠怕了，甚至有3家金控旗下產險公司5月已呈現虧損，累計虧損更超過50億元，隨著疫後旅遊即將重啟，產險業也紛紛將海外突發疾病醫療險下架，目前產險業已都看到這商品，僅剩4家壽險共10張保單還在賣，其中有2張是主約，另8張則是附約。
根據金管會保險局統計，截至6月13日止，防疫險投保件數352.60萬件，保費收入33.17億元，理賠件數則衝高至23.69萬件、理賠金額達83.49億元，理賠金額已是保費收入的2.5倍。
若與前一周6月6日相較，理賠件數單周就增加了8.1萬件，理賠金額更大增28.7億元，等於平均一天就要理賠4.1億元。如果與1個月前5月9日相較，當時投保件數240.9萬件，理賠件數2萬7943件，理賠金額10.81億元，理賠金額增加近8倍。如果再與疫情大爆發前4月11日理賠金額5.59億元相較，理賠金額更增加了近15倍之多。
至於疫苗險部分，今年截至6月13日止，承保件數184萬件、保費收入7.27億元，理賠件數有2.1萬件，理賠金額8.74億元，與前1周相較，理賠件數周增8594件、理賠金額周增3.51億元。