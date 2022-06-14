PLG／高國豪半場19分！辛巴29分23板　攻城獅3:2血戰晉級

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這一場攻城獅這一場改變陣容，吳岱豪打到先發，使用一個較大的陣容，開賽兩隊命中率都不高，不過攻城獅較快進入節奏，打出11:2的攻勢，首節打完取得25:18領先。
次節國王打出快速反擊，簡祐哲連續三分命中，一波14:0小高潮反超，逼得攻城獅得馬上換回先發5人，在那之後主場軍靠辛巴和法獅連續進攻得手，將落後分差縮小，半場打完國王命中7顆三分球，暫時以50:47領先。
易籃再戰後，雙方打了將近三分鐘皆沒得分，攻城獅才靠著李家瑞命中空檔三分追平比數，不過國王立刻有所回應，楊敬敏空切以及洪志善三分得手，打出一波11:0攻勢。主場軍陷入得分荒急需有人站出來，這時候前9投全落空的高國豪挺身而出，在進攻時間到點前投進「拆彈」三分，接著又兩罰全中外加一次上籃得手，讓球隊追到只剩1分差。
末節決戰，攻城獅擺上雙控較矮小的陣容打出奇效，高國豪和田浩連續切入得手，一波12:4的小高潮，讓主場軍獲得7分領先。但辛巴下場後，接替的法獅卻沒打出理想的內容，國王一波6:0反擊又追到一顆球權差距。
李愷諺跳投讓國王再次追平，接著戴維斯兩罰全中反超，攻城獅進攻還是靠辛巴，三分打讓球隊再次壓過比分。比賽進入最後兩分鐘，辛巴兩罰一中，讓球隊取得兩分領先。
之後楊敬敏被吹違反運動精神犯規，郭少傑兩罰一中，攻城獅繼續保有球權，之後楊敬敏在快攻中被犯規，他兩罰全中，但之後朱雲豪上籃得手，兩隊還是有3分差。國王下一波進攻沒進，辛巴被犯規，戴維斯犯滿畢業，辛巴兩罰全中，把差距拉到5分，國王反撲無力，最終以5分差輸球。