桃市青年局推「青年志工資源中心」　媒合企業團體及志工

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青年局推出「青年志工資源中心」，以多元服務方案、志工培訓交流、服務時數證明及活動經費補助四大面向，透過單一窗口專人服務，為有志投入社會服務的桃園青年提供最完整的服務。
青年志工服務規劃完整，例如特色志工服務規劃，青年局與市府其他局處進行跨機關合作，陸續辦理多場如海洋保護、兒少陪伴、動物保護等主題性青年志工服務活動。近年因疫情影響，青年局轉而推動線上服務志工計畫，鼓勵青年朋友透過「雲志工」方式，共同開展為社會共好的線上服務行動。相關服務學習認證時數取得，亦結合數位履歷證書平台應用，以電子化方式更快速的提供協助。
新屋高中彭惠暄同學表示，自己平常就喜歡關注各種公共議題，目前也是桃園兒少代表之一，去年曾以線上說故事方式服務育幼院院童，今年則參與青年局跨局處辦理的海洋環境教育及兒少陪伴課程訓練及服務，對她來說，志工服務不僅可充實自我學習歷程，更可開拓視野、回饋社會。
青年事務局陳冠穎局長表示，「現今不論是因升學所需或是想服務社會，青年服務需求大增，但卻不知道要從何開始，因此青年局在過去推動青年志工業務既有基礎上，整合各式資源設置『青年志工資源中心』，提供單一窗口專人服務，成為青年的最強奧援。」更多青年志工資源中心詳細資訊與服務，可上青年局官網及「桃青參一咖」臉書粉絲專頁查詢或致電專線03-4225205轉6026，獲取更多資訊。