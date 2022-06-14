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桃機明起開放親友接送　入境旅客「乘車動線」看這邊！

▲桃機第一航廈親友接送區位於入境路緣11-15號會面點處。（圖／桃園機場公司提供）
▲桃機第一航廈親友接送區位於入境路緣11-15號會面點處。（圖／桃園機場公司提供）

記者李琦瑋／台北報導

2022-06-14 19:08:46

桃園國際機場自明（15）日起開放親友接送入境旅客前往檢疫地點，機場公司說明接送區域及上車地點，包括親友等候區及規畫乘車動線等，請接機民眾與入境旅客配合，並建議親友接送入境旅客，可善用停車場30分鐘免費停車。

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第一航廈：
1.提前抵達的接機民眾可將車輛停放於第一航廈2號停車場，利用前30分鐘免費停車，待親友完成唾液採檢後再前往接送區，切勿在親友接送區路緣長時間停等。
2.接機民眾亦可至第一航廈入境大廳親友等候區(位於南會面點處)等待。接機民眾與入境旅客打過招呼後，因旅客尚須進行唾液篩檢，接機親友可於此時移動至停車場取車。
3.待入境旅客唾液篩檢完畢，可與親友約好時間，於第一航廈親友接送區（入境路緣11-15號）上車離開機場。

第二航廈：
1.提前抵達的接機民眾可將車輛停放於第二航廈4號停車場，利用前30分鐘免費停車，待親友完成唾液採檢後再前往接送區，切勿在親友接送區路緣長時間停等。
2.接機民眾亦可至第二航廈入境大廳親友等候區(位於北會面點處)等待。接機民眾與入境旅客打過招呼後，因旅客尚須進行唾液篩檢，接機親友可於此時移動至停車場取車。
3.待入境旅客唾液篩檢完畢，可與親友約好時間，於第二航廈親友接送區（入境路緣31-33號）上車離開機場。

機場公司呼籲前來接機親友遵守相關交通規定，航廈路緣接送區僅供上下車，禁止等待臨停，車輛應保持立即行駛狀態，另航廈周邊路緣皆設有科技執法，違者將由航警局開罰。

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