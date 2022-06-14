直播隔空對嗆！波特王譙「繼續說謊」 前老闆約當面對質
網紅「波特王」（Potter King）日前突然自爆離開原經紀公司，且自己臉書粉專的管理權限也遭解除，還被拖欠款項，不過前老闆Mars火星叔叔也反擊「希望回歸司法」，雙方互不相讓，今（14）日Mars火星叔叔開直播和粉絲聊天，波特王竟然也上線觀看，兩人隔空嗆聲，火藥味十足。
火星叔叔今天下午開直播，針對近期和波特王的爭議，他表示，波特王是公司第一個藝人，在0粉絲時，自己就給他保底4萬4千元底薪，「請問這樣的福利到底是好還不好，大家心知肚明。」
針對波特王直指，自己「橙姑娘」廣告沒拿到錢，火星叔叔則回應，這部分公司一年匯款「六位數」給波特王，且早期波特王有領4萬千元的底薪，剛開始沒酬勞，也算說得過去。
不料，這場直播，波特王也在線上觀看，還隔空嗆聲「繼續說謊，笑死人！」火星叔叔也不畏戰，回應表示「你可以跟我連線，有沒有說謊你知道，律師函是誰先寄的、臉書的帳單列出來就知道了，我們是可以當面對質的。」
火星叔叔也無奈表示，「你就住在我家附近，可以直接面對面講，你明明就在家。」，跟自己交了7年的朋友鬧成這樣，真的蠻難過的，心痛痛的很不舒服。（編輯：孫唯容）