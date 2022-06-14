獨／湯志偉曬哈士奇裸體 4層透天厝住「溫柔的巨人」
60歲湯志偉在《村裡來了個暴走女外科》飾演反派院長，融入詼諧搞笑的個人特色，讓觀眾又愛又恨，身為愛狗一族的湯志偉，日前曬出1張哈士奇犬修剪完一身厚重毛髮，結實身軀頂著一顆毛茸茸大頭的照片，他開玩笑說：「天氣太熱，原籍寒帶的哈士奇犬那身厚重的毛不修剪根本帶不出門，不過剪過頭了，也一樣帶不出門啊。」
其實這不是湯志偉的愛犬，他見照片有趣，才貼出來分享，湯志偉受訪表示，自己家中養的是6歲大丹狗「Double」，因為Double體型龐大，飯量、排泄量都是一般狗狗的雙倍，湯志偉在「Double」1歲多時，透過領養管道接牠回家，湯志偉在北投4層樓透天厝的住家還有養雞，「Double」像個管家似的，時常在雞舍巡邏管理秩序。
很多人見到「Double」可愛，想跟湯志偉要些狗寶寶，湯志偉都奉勸他們，要熬過大丹狗1歲頑皮的年紀，小時候「Double」咬壞3張沙發、2扇門，還有十幾雙鞋子，讓人頭疼的不得了，所幸成長的果實是甜美的，在湯志偉八口之家的大家族裡，「Double」貼心、忠心，是專屬4個孩子「溫柔的巨人」，湯志偉說：「除了每天需要散步，其他問題不大。」