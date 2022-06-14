暑期限定！「海洋親子營」小朋友化身海生館解說員

屏東海生館今年暑假推出全新活動，首度規劃的兩天一夜「海洋親子營」，家中3-10歲的小寶貝將化身為海生館的迷你解說員，帶著爸媽一起探索海洋，走訪潮間帶、大洋到南極冰原；晚上則夜宿全台最大的海生館；還將進行後場大解密及夜探台灣水域館，一窺海底世界鮮為人知的秘密。
兩天一夜的「海洋親子營」透過「體驗學習」、「親子共學」啟發對海洋的熱情、深化海洋教育。家中寶貝除學習、認識台灣周遭的潮間帶生態及生物外，還能與來自遙遠南極大陸的企鵝們相見歡；最後則將化身為迷你解說員，穿上藍背心站上專屬的舞台，戴上麥克風一一介紹認識的生物，引領爸媽及現場夥伴們一起來場大自然探秘旅行。
晚上則夜宿於全台最大的海洋生物博物館內，一圓與可愛生物共眠的夢想。除此之外，「海洋親子營」還安排了許多有趣生動的活動，如走進管制區後場內，解鎖飼育員的工作環境，直擊海洋照護的內容與秘密，還能親手進行餵食與觸摸活動；也將走進昏暗的台灣水域館內進行夜探活動，一窺夜間神秘且蠢蠢欲動的海洋生物們精采多姿的夜生活，看著海膽跟龍蝦夜間覓食的生龍活虎。
而一夜好眠後，身為迷你解說員們的小朋友們，也將體驗解說大哥哥大姊姊們執行夜宿海生館時最重要的任務，即日間晨喚，完成一系列精彩活動及海洋探索後，最後領回充滿回憶的證書才準備打卡下班。
「海洋親子營」暑期活動即日起開放報名，暑假期間(7月1日至8月底）天天成行。名額有限，活動詳情請洽活動專線08-8825678或海景官網報名。