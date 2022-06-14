不顧鄉親反對！苗縣府硬發掩埋場許可 洪申翰：不會作罷
苗栗縣造橋鄉龍昇村坤輿掩埋場試運轉爭議20餘年來持續延燒，原先環保署多次發函要求苗栗縣府釐清爭議，未料縣府今（14）日核發試運轉許可，引發論戰。民進黨立委洪申翰今日晚間於臉書PO文並表示，苗栗縣府的作為根本就是直接硬幹，罔顧鄉親權益，「面對這樣荒唐的作法，我們不可能作罷」。
坤輿科技公司2001年向苗栗縣政府提出申請，欲在造橋鄉龍昇村設立面積約1.8公頃的事業廢棄物掩埋場，然而遭質疑是為規避區域計畫審查及環評，進而當地居民恐慌而發動抗爭。苗栗縣府今日趕在今年9月13日坤輿「同意設置文件」依法失效前，核發試運轉許可，再度引發不滿。
根據苗栗縣政府公文顯示，試運轉期程為90日，試運轉核可廢棄物種類及數量為2160噸。洪申翰痛批，苗栗縣府的作為根本就是直接硬幹，罔顧鄉親權益。洪申翰強調，坤輿公司根本沒跟龍昇村鄉親釐清溝通，「面對這樣荒唐的作法，我們不可能作罷」。
洪申翰表示，現在不論是聯外道路的爭議、掩埋場辦公室合法性的爭議，甚至現在進行中的行政訴訟都還沒判決。真的可以在爭議都沒釐清前，讓廢棄物大搖大擺的進場嗎？
洪申翰說明，坤輿事業廢棄物掩埋場，就座落在造橋鄉的南瓜隧道、水源龍昇湖旁只有一條馬路的距離，這樣選址不當、漏洞百出，甚至可能危害農作物安全的掩埋場，苗栗縣政府竟然就這樣通過核可。
洪申翰說：「一定會誓死捍衛鄉土的不只是苗栗縣龍昇村的鄉親，也包含我們這些關心的立委、社會公眾，我們會和鄉親站在一起」。