羽球王子確診！王子維無奈退賽：喉嚨痛到爆「都沒睡好」

我是廣告 請繼續往下閱讀
王子維透露，上週五喉嚨出現異狀後，晚上都沒法睡，只睡2、3個小時衣物就被汗水浸濕，週日開始喉嚨更是痛到不行，就算吞了止痛藥，也只有第1次吃完有比較舒緩，接下來幾乎都沒什麼用，「我現在連吞口水都要憋氣，睡著都會被痛醒。」
除了身體不適，王子維也無奈地說：「現在就只能在飯店裡隔離，完全沒辦法訓練。」他苦笑說，這次去印尼比賽感覺身體狀況還不錯，沒想到確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病）後，連比賽都沒得打：「超不爽的。」
王子維快篩陽後，也接受PCR檢查，結果也依舊是陽性，他說，自己的CT值只有10幾，傳染力相對高，因此只有防護員幫忙送餐到門外，他完全沒和其他人接觸。
印尼羽球公開賽是羽球世界巡迴賽超級1000的頂級大賽，結束後選手多半都將轉戰馬來西亞公開賽，王子維表示，由於還不清楚何時可以康復，加上也都無法練球，因此他已做好最壞準備，有可能連馬來西亞公開賽都得退賽。（編輯：張芷瑄）1110614
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。