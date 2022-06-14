張庭神隱5個月露臉了！涉傳銷遭凍結100億 終於拍片發聲
張庭、林瑞陽夫婦的公司上海達爾威涉嫌傳銷賺取暴利，人民幣6億資金遭凍結、17億辦公樓遭查封，總共超過台幣100億元，張庭神隱5個月之後，重新復出拍攝宣傳影片，為自家美容品牌「TST庭秘密」8周年活動造勢，只見她敬業展露笑容，看起來氣色頗佳。
據《每日經濟新聞》報導，張庭的品牌TST庭秘密透過微信用戶「巨擘億網」，開啟了公司8周年直播活動，截至昨（13日）為止，總共直播8場，主頁僅留存1支影片，這次活動辦得很低調，只在APP商城、內部群組等非公開渠道發布，直播間也沒有任何銷售連結，買家只能直接在商城下單。
整場直播中，女主播只有在介紹活動時提到張庭夫婦，低調表示：「大哥（指林瑞陽）和庭姐的生日分別在5月和6月，所以當月都會有活動。」不過張庭本人為其中一款美容飲親自錄製介紹影片，經調查，「巨擘億網」是由林瑞陽掛名董事長、張庭掛名董事。
張庭的公司涉及以傳銷手法，在2018年到2021年間獲利91億人民幣（約台幣410億元），因為不滿石家莊市裕華區市場監督管理局「重覆立案、一事兩罰」，委託律師何兵追討23億資產（約台幣100億元），張庭表示：「少數人試圖離間台商對大陸的情感，動搖台胞對大陸投資和法治環境的信心，其目的不可能達到。」