專訪／樂天凍齡女神想脫單　沐妍盼男主角出現：願意閃婚

從樂天啦啦隊退役的凍齡女神沐妍，轉換身分成為MC主持，繼續在球賽上為選手賣力應援，將近10年人生的青春汗水都揮灑在球場上，單身的她去年放話想要公開徵友，可惜被疫情攪局，社交活動變少，害羞的她還沒有機會相親或豔遇，近日接受《NOWnews今日新聞》專訪，展現脫單的決心，強調遇到合適的人，要閃婚也可以！

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▲沐妍從事啦啦隊9年，青春汗水都揮灑在球場上。（圖／經紀人提供）

▲沐妍皮膚保養得宜。（圖／沐妍IG）

沐妍說，因為疫情關係，委屈在家當宅女，情事沒有進展，加上個性害羞，不敢跟陌生人接觸，遇到街頭搭訕都會拒絕，也不考慮相親管道。她坦言內心渴望有個對象、有感情寄託，能夠結婚生子最好，「畢竟年紀不小了，也做了凍卵手術，希望可以生個健康的寶寶，如果自然而然認識新對象，像朋友之間互相介紹、聊天，感覺不錯的話，閃婚我倒是不反對」，透露待嫁女兒心。





從啦啦隊員轉型到主持人，熱愛跳舞的沐妍坦言，起初內心會失落、感到不捨，但第一天拿著麥克風站在球場上，要和粉絲對話開始，她就感受到這個職位的不容易，必須準確掌握全場時間，賽後訪問球員的問題，都是球迷關心的焦點，自己會想好好表現，雖然工作時間不長，卻必須比以往更專注於球員的攻守轉換、打擊表現，臨場反應去提問，把資訊帶給球迷，真的是一個很大的挑戰。





▲節目《Help！女孩花惹Fun》青春洋溢，左起為陳伊、Yuri、林襄和沐妍。（圖／狼谷娛樂提供）

▲林襄（左起）、陳伊、沐妍和Yuri主持《Help！女孩花惹Fun》。（圖／狼谷娛樂提供）

除了新身分轉換，沐妍今年晉身綜藝節目主持人行列，參與網綜《Help！女孩花惹Fun》、《閨密出任務》，開始出外景、挑戰運動爬山，甚至品嘗美食去形容不同口感，表達技巧能力大幅進步。





從模特兒經紀人身分24小時待命，轉換跑道到啦啦隊，到現在擔任MC主持，球場上迷人的千變萬化，成敗就在轉眼之間，每場競賽的熱血加持，帶給沐妍許多激情和感動，最珍惜的是球迷給予的回饋很溫暖，就像家人般相處，粉絲會關心問候，甚至和她爸爸成了好友，這讓她感受不再只是工作為別人燃燒生命，也在他人幫助下完成發行單曲的夢想，透過交流學習放鬆，享受自己的人生。





▲沐妍開啟斜槓人生，私下開設舞蹈教室。（圖／沐妍IG）

▲沐妍認為從球迷身上得到回饋最珍貴。（圖／經紀人提供）

現在的她開啟斜槓人生，除了開設舞蹈教室，也會製作美食、學習美容技能，為未來擴展不同道路，沐妍提醒女孩們必須多方學習，也要鑽研投資理財之術，一定要強迫儲蓄，和購買股票、基金，青春飯畢竟有年限，拓展財源才是永久之道。





而年齡剛跨過40關卡，沐妍不愧是凍齡女神，皮膚白皙透亮，依舊青春洋溢，和其他美眉站在一起毫無違和感，被問到有何保養之道？她聽到問題先是哈哈大笑，謙稱私下不愛運動，所以針對飲食非常節制，進食會細嚼慢嚥，吃到七分飽就好，不會暴飲暴食，如果一天只吃一餐，就會吃得營養充足。保養步驟也很簡單，基礎卸妝、化妝水和乳液後，現在會加上眼霜避免細紋，小撇步是喜歡用熱水洗臉，趁洗澡時毛細孔張開，用化妝水濕敷臉蛋，感覺膚質變很好。



