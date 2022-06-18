飛機夢裡著火了！老戰友都吃驚　前世是二戰飛行員的男孩

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母親安卓亞表示，小詹姆斯會在睡夢時突然掙扎、尖叫，當她焦急的把兒子搖醒後，小詹姆斯就會告訴她：「飛機著火了，小傢伙出不來了。」而且狀況越來越糟，甚至演變成1週至少會做3.4次這類的惡夢。
雖然覺得有點不安，但這時的布魯斯夫婦還沒感到事情有什麼不對勁，直到小詹姆斯3歲時，安卓亞給兒子買了1架新的玩具飛機，並指出飛機下腹部有1枚炸彈時，小詹姆斯卻展現出對飛機結構驚人的了解，立即糾正了母親的錯誤，告訴她那不是炸彈，而是1個可分離式燃料槽。
安卓亞表示，自己根本就不懂這類的專業名詞，也不可能在兒子面前說過這類的話，而且小詹姆斯只看兒童節目，並沒有看過任何有關二戰或談論軍事歷史的紀錄片。身為受過高等教育的現代夫婦，他們壓根不相信輪迴轉生之說，但隨著時間的推移，他們也不得不開始朝那個方向去思考，嘗試理解兒子的怪異言行。
後來，在治療師卡羅爾·鮑曼（Carol Bowman）的幫助和建議下，布魯斯夫婦鼓勵兒子，多多分享自己的「記憶」，因此小詹姆斯便開始向他們描述1個二戰飛行員的經歷，過程細緻入微，栩栩如生，簡直就像身歷其境一樣，令他的父母感到非常吃驚。有1次，小詹姆斯還告訴他們，自己開的飛機被日本人擊中後在硫磺島墜毀了，那是1架Corsair戰鬥機，然後又說，「你們知道嗎？這些戰鬥機經常爆胎。」
如果僅憑戰鬥機型，難免讓人懷疑，小詹姆斯應該是不知何時、在偶然的機會下，偷偷從書上看來的；然而，隨著小詹姆斯描述的細節越來越多，一些不到5歲的小孩不可能知道的事也被暴露出來，包含戰鬥機是從「納托馬灣號」（Natoma）起飛的，以及他當年戰友的名字-傑克·拉森（Jack Larson）等等。父親布魯斯上網、上圖書館進行詳細的搜尋後，發現二戰時期，太平洋上的確有一艘叫做納托馬灣號的小型航空母艦，而且兒子口中的傑克·拉森也還活著，就住在阿肯色州。
經過更多調查、與仍在世的士兵約談和梳理後，布魯斯開始相信，兒子的前世是名叫詹姆斯‧休士頓（James M. Huston Jr.）的飛行員，1945年3月3日服役時陣亡，得年僅21歲。1名叫做拉夫·克拉波爾（Ralph Clarbour）的二戰投砲手也證實了這項說法，因為當時他正好也在「納托馬灣號」航母上服役，親眼目睹詹姆斯‧休士頓的飛機被砲彈擊中引擎墜毀，就連被打中的位置都跟小詹姆斯說的一模一樣。
更神奇的是，布魯斯夫婦後來也找到詹姆斯‧休士頓唯一還活在世上的姊妹-安妮·巴倫（Anne Barron），後者表示，一開始她也半信半疑，但小詹姆斯說出的很多事情都讓她不得不信，因為這些東西除了家人，其他人根本不可能會知道。
布魯斯夫婦將兒子的狀況寫成了1本名為《靈魂倖存者：1名二戰戰鬥機飛行員的轉世故事》（Soul Survivor: The Reincarnation of A World War II Fighter Pilot）的書，希望能更多分享發生在自己家中不可思議的經歷。當然，過程中也不乏有人質疑，布魯斯夫婦是在自欺欺人，不是過度著迷於神秘玄學，就是拉著兒子一起編造謊言以博取知名度。據悉，小詹姆斯有關墜機的惡夢一直做到8歲，隨著年齡漸長，他那些所謂的「前世記憶」也已經越來越模糊，究竟是真是假，也只有當事人心裡最清楚了。
※【NOWnews 今日新聞】提醒：民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。