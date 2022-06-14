富樂劣質快篩「陸製充美貨」！指揮中心：並未採購或徵用
美國富樂Flowflex快篩試劑被爆出沒有C線、無法判讀等情況，調查局追查後發現，進口商大鑫資訊公司，涉嫌用中國黑心快篩試劑魚目混珠，冒充富樂快篩試劑，粗估不法獲利高達1億多元；指揮中心今(14)日晚間表示，並未向大鑫資訊公司辦理採購或徵用快篩。
中央流行疫情指揮中心指出，有關報載高雄和臺中，日前分別出現富樂家用新冠抗原快速檢測試劑(FlowflexCOVID-19AntigenHomeTest)無法判讀事件，經新竹地檢署昨(13)日指揮調查局臺北市調查處、新竹縣調查站前往位在新北市的進口商大鑫資訊公司及相關人員住所進行搜索，並送往新竹地檢署複訊。
指揮中心說明，目前徵用及採購快篩試劑之廠商共計有18家，經查指揮中心並未向大鑫資訊公司辦理採購或徵用，且撥發至地方政府及其他公務機關之快篩試劑數量均充足，請民眾安心。（編輯：孫唯容）
※【NOWnews 今日新聞
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