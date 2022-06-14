李永得訪歐重大突破！台德兩國文化部長首次會談

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李永得回應，台灣雖然面對獨裁專制霸權國家的處境，但在蔡英文總統的領導下，仍不卑不亢、全力鞏固自由民主的價值，與全世界所有自由民主國家有更深刻的連結。
在會談中，雙方也就人權議題及轉型正義等進行討論，對於台灣成為亞洲第一個同性婚姻合法化的國家。洛特特別提到在科隆舉辦的同志遊行中，百萬人共同為台灣喝采的場景。
而在俄羅斯侵略烏克蘭的議題上，兩位部長都對烏克蘭為自由、民主、人權及主體性等價值，不惜犧牲生命奮戰的精神，表達最崇高的敬意。會談最後，洛特除了邀請台灣參加7月3日的科隆同志遊行，也邀請台灣參與柏林、慕尼黑影展等，盼用影像將台灣豐富、多元的文化內涵帶至德國，洛特說，「期盼台德的交流合作可以加強」。
李永得昨天抵達德國柏林後，首站先參訪2021年7月新開幕的洪堡論壇博物館（Humboldt Forum），會晤國家博物館館藏總監寇赫（Prof. Dr. Lars-Christian Koch），並參訪洪堡論壇博物館中的柏林展覽Berlin Global及柏林洪堡大學自然科學展After Nature，體驗最新的博物館展示互動方式。
李永得說，將鼓勵台灣相關館所進行跨國交流研究，學習以開放視角與各界對話。
昨天晚間，在謝志偉安排下，李永得會晤德國聯邦數位及交通部政務次長珂璐（Daniela Kluckert）、東德專政獨裁政權受難者專使祖普克（Evelyn Zupke）及相關藝文人士，並頒發第4屆國際事務諮詢顧問證書給耶尼克（Dieter Jaenicke）。
李永得表示，耶尼克為前任杜塞道夫舞蹈博覽會總監、德勒斯登歐洲藝術中心總監，在任內促成「當代台灣」（Taiwan Today）系列活動，並邀請許多台灣舞蹈團體赴德國演出，因此文化部特別邀請耶尼克擔任榮譽職顧問，協助提供台灣國際文化交流事務建議。
珂璐提到，文化如同經濟及學術，將台灣與德國緊緊結合在一起，文化是台德兩國交流的基礎，但交流的前提必須是和平，在台灣面對困境的時刻，「我們應該與台灣站在一起」。
此外，在會中，李永得也邀請祖普克訪台參觀國家人權博物館並進行交流。祖普克表示，相當樂意並盼未來再會面。