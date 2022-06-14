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柯文哲稱議員「訕笑羞辱」公務員？還原調查報告會議情況

▲台北市議會財政建設委員會13日上午召開專案報告，針對公務員於上班時間上PTT爭議進行討論，而遭到揭露的公務員們也列席備詢。照片左起依序為台北市會展產業發展基金會林姓員工（LovError、going70、going90）、交通局運輸資訊科林姓科長（Kuloda）、新工處黃姓幫工程司（s50256nt、NCKUkobe）、觀傳局宋姓科員（SagaCandida、Peterloo、Adlib）、秘書處媒體事務組陳姓攝影官（a45806722）。（圖／記者丁上程攝，2022.06.13）
▲台北市議會財政建設委員會13日上午召開專案報告，針對公務員於上班時間上PTT爭議進行討論，而遭到揭露的公務員們也列席備詢。照片左起依序為台北市會展產業發展基金會林姓員工（LovError、going70、going90）、交通局運輸資訊科林姓科長（Kuloda）、新工處黃姓幫工程司（s50256nt、NCKUkobe）、觀傳局宋姓科員（SagaCandida、Peterloo、Adlib）、秘書處媒體事務組陳姓攝影官（a45806722）。（圖／記者丁上程攝，2022.06.13）

記者丁上程／台北報導

2022-06-14 22:08:372022-06-14 22:09:16

台北市長柯文哲今（14）日下午進入議會進行施政總質詢前，臨時新增行程發表聲明，針對台北市議會財政建設委員會昨日上午召開的專案報告會議，認為議員把公務員當作「個人作秀的工具」，更指出議員對於公務員「訕笑羞辱」，讓他相當氣憤。不過回顧會議當時的狀況，議員是否有在作秀？又或是對公務員訕笑辱罵？

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時間回到13日上午10時，北市議會財政建設委員會召開PTT發文事件調查報告第5次會議，除了邀集資訊局針對該案之調查方式，如何以帳號、IP追人等問題進行說明外，也解釋國發會配發之IP與市府內網之關係。此外，委員會也邀集至今被查出有在PTT上發文留言的公務員們，以及公務員的局處主管列席說明。

▲會展基金會林姓員工、交通局林姓科長、新工處黃姓幫工程司、觀傳局宋姓科員、秘書處媒體事務組陳姓攝影官等人，13日都出席由北市議會財政建設委員會舉辦的專案報告。（圖／記者丁上程攝，2022.06.13）
▲會展基金會林姓員工、交通局林姓科長、新工處黃姓幫工程司、觀傳局宋姓科員、秘書處媒體事務組陳姓攝影官等人，13日都出席由北市議會財政建設委員會舉辦的專案報告。（圖／記者丁上程攝，2022.06.13）
整場會議約莫兩個半小時，除了讓各局處依序報告外，多數時間都是由議員輪流針對事件，各自詢問公務員或所屬單位主管。其中可能比較有爭議性的，只有無黨籍議員林穎孟在詢問會展基金會林姓員工時，以及社民黨議員苗博雅要求交通局科員「念出自己在網路上的爭議留言」。

林穎孟在會議中詢問林姓員工，為何要在網路上進行造謠？對此林姓員工否認，強調不是造謠，而是「擔心在網路上被其他同事發現是他」，因此用不是事實的方式進行陳述。而在說明的過程中，林姓員工似乎是因為緊張，說話過程頻頻口吃，點頭或搖頭甚至用力到將自己的眼鏡給弄到掉落，且疑似擔心自己長相被發現，不僅帶了兩層口罩，還將口罩拉高至眼睛下方。

至於苗博雅在詢問交通局的林姓科長時，苗也直接將林姓科長在PTT上較為爭議性的留言，製成簡報檔以後，直言「我今天讓你發揮你的言論自由，你把你推文的內容唸出來」，質疑身為公務員，林姓科長在上班時間於PTT上的發文及留言都極具爭議性，最後也要求委員會將「重新調查林姓科長」列為會議裁示。

會議從頭到尾，與會的所有議員都沒有出現柯文哲所說的「訕笑羞辱」情況發生，委員會全程影音轉播且有留檔，較能客觀認定；至於公務員是否被議員作為「作秀的工具」，恐怕就憑各自主觀認定、見仁見智了。持平而論，會議中議員們的所有舉動，都是議事規則與相關法律賦予議員的權力與責任，若議員發揮自己的職責，就被形容為在「作秀」，恐怕就只是「一個動作各自解讀」。

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